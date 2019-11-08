Савичева откровенно рассказала о разрыве с супругом

Москва, 8 ноября. Российская певица Юлия Савичева откровенно рассказала в Instagram о расставаниях с супругом, музыкантом Александром Аршиновым.

По словам участницы «Фабрики звезд», она неоднократно расставалась и сходилась со своей второй половинкой. Первое расставание произошло после проекта. Тогда Савичева уехала в тур с другими «фабрикантами» — со своим возлюбленным она не виделась, да и он не звонил и не писал певице.

«Тогда мне, 17-летней, казалось, что мир рухнул. И я решила, что все, нет у нас любви», — написала артистка, добавив, что потом они вновь сошлись.

Второй разрыв произошел в 2012 году, когда Савичева и Аршинов были увлечены своей работой, а не друг другом, указал Ura.ru.

«Я проводила все свободное от концертов время на съемках, Аршинов пропадал на студии. Мы совсем перестали чувствовать друг друга», — пояснила бывшая подопечная продюсера Максима Федеева.

Как призналась Савичева, она была «выжата эмоционально», собрала вещи и ушла жить в съемную квартиру. На протяжении шести месяцев Савичева жила одна, а затем в ее жизнь вновь ворвался Аршинов, отметил «Пятый канал».

«В один прекрасный момент, я открыла дверь, а на пороге стоял он. Хорошо помню, как он сказал: «Давай, собирай вещи, мы оба знаем, чем все это закончится», — поделилась 32-летняя знаменитость с поклонниками.

Юлия Савичева и Александр Аршинов поженились в октябре 2014 года, сейчас у пары подрастает дочь, напомнили «Дни.ру».