Политолог объяснил, почему КНР ничего не будет за цензуру страницы посольства США в Weibo

Москва, 8 ноября. Страница американского посольства в Китае в социальной сети Weibo подверглась цензуре, заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.

В микроблоге Twitter она сообщила, что редактуре подверглась речь госсекретаря США Майка Помпео.

«Если бы Коммунистическая партия Китая уважала китайский народ, то убрала бы цензуру и позволила им формировать собственное мнение о мире», — добавила Ортагус.

Однако, как отмечает телеканал «360», в цензуре со стороны китайской социальной сети ничего странного нет, поскольку Помпео нередко критиковал власти КНР. Представитель МИД Китая Гэн Шуан и вовсе назвал «чрезвычайно опасной» резкий комментарий госсекретаря, высказанный в минувший четверг в Германии.

Американский политолог Эндрю Корыбко объяснил, что КНР ничего не будет за цензуру. Страна обладает цифровым суверенитетом, а Weibo — китайский аналог Twitter, попадающий под прямое управление государства. Поэтому социальная сеть, редактируя речь Помпео, действовала в рамках своего законодательства, добавил он.

«Китай имел право предпринять любые активные шаги, которые, по его мнению, отвечают национальным интересам», — уточнил эксперт.

Корыбко выразил мнение, что произошедшее не окажет сильного влияния на отношения Пекина и Вашингтона.

Напомним, отношения между США и Китаем значительно осложнились после вступления в силу в июле прошлого года взаимных таможенных пошлин. Эксперты даже заговорили о торговой войне, пишет Infox.ru.

По мнению американского лидера Дональда Трампа, торговый баланс между Вашингтоном и Пекином смещен в сторону Китая. Глава Белого дома также обвинил китайские компании в похищении интеллектуальной собственности США. Трамп выражал надежду, что торговая война приведет к выводу американскими компаниями своих активов из Китая.

Ранее стало известно о планах Китая добиться введения санкций в отношении США на сумму 2,4 миллиарда долларов. Соответствующее решение Пекин принял ввиду того, что Вашингтон не действует согласно рекомендациям ВТО.