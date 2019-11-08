Волочкова объяснила, что алкоголь позволяет ей отдохнуть

Москва, 8 ноября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова объяснила, что разговоры о ее якобы пристрастии к спиртному — это не более, чем байки и домыслы, на которые она уже не обращает внимания. По словам артистки, выпить спиртное она позволяет себе лишь иногда, чтобы расслабиться.

Одна из самых известных артисток российского балета стала гостьей онлайн-эфира интернет-газеты «Дни.ру». Звезда заявила, что не боится никаких вопросов и готова говорить на самые острые темы.

Перед интервью с артисткой редакция СМИ попросила читателей написать, что им было бы интересно узнать у Волочковой. Оказалось, что большой интерес вызывает тема алкоголизма, в котором в последнее время подозревают артистку.

«Чем лучше напиваться: водкой или шампанским?» — захотел узнать у звезды один из читателей. «От «Столичной» голова правда не болит на утро?» — полюбопытствовал другой. «Есть ли у вас алкогольная зависимость?» — напрямую решил спросить третий.

Воспользовавшись карт-бланшем от Волочковой, данным на обсуждение любых тем, журналист при встрече спросил у звезды, почему люди, которые знают ее лично, считают, будто она «не просыхает».

«Я не обращаю внимания на все эти байки, сплетни и домыслы, — посмеялась артистка. — У нас полстраны бухает, и ничего. А когда Волочкова после своей премьеры, ради которой по девять часов в день репетировала и сбивала в кровь ноги, появится с бокалом шампанского, то все сразу думают, что я пьяная, что алкоголик».

После этого балерина продолжила речь риторическим вопросом о том, может ли «непросыхающий человек» ежедневно приходить в балетный зал, вставать на пуанты и тренироваться.

«У меня вчера была премьера в Красногорске, и я только один день позволила себе отдохнуть, потому что не было физических сил. Какое пьянство?!» — искренне удивилась артистка.

Волочкова поделилась, что в своем проекте «Балерина в зазеркалье» ей приходится выполнять «сложнейшие трюки», во время которых она по-настоящему рискует жизнью, и она с удовольствием посмотрела бы, как их смогут повторить «трезвенники», обвиняющие ее в пьянстве.

Ранее экс-звезда Большого театра уже оправдывалась после обвинений в алкоголизме. Артистка возмутилась, что с бокалом ее сразу начинают воспринимать как алкоголика, и заявила, что ежедневно проводит в зале минимум два с половиной часа, поэтому точно не может быть виновна в увлечении спиртным.