Эксперт рассказал, как Пентагон случайно «сдал» американцев, ворующих сирийскую нефть

Москва, 8 ноября. Власти США фактически признались в хищении сирийской нефти, объясняя свое присутствие в САР. На это обратил внимание гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя заявление представителя министерства обороны США Рэта Хоффмана.

Высокопоставленный американский военный ранее сказал, что выкачиваемая из сирийских недр нефть используется на «благо местных общин». Речь шла о поддерживаемых американцами курдах, которые и захватили нефтяные поля.

«Де-факто мы имеем признание Пентагона в том, что они участвуют в контрабанде сирийской нефти. Я сомневаюсь в том, что генералы не получают какую-то прибыль. Контрабанда — это всегда контрабанда. Необходимо рассматривать это заявление как фактическое признание», — пояснил Мухин порталу iReactor.

Напомним, что курдские радикалы ранее захватили нефтяные поля на восточном берегу Евфрата — Аль-Омар и Аль-Танак. С тех пор они незаконно качают сирийскую нефть и вывозят ее контрабандой в другие страны.

Незаконно находящиеся в Сирии военные США, которые поддерживают курдов, выставили охрану возле месторождений, объявив, что окажут вооруженное сопротивление, если сирийская армия попытается вернуть принадлежащие государству недра.