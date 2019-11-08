Сирия, 8 ноября. Президент Турции заявил, что не исключает возобновления операции «Источник мира». Жители Маарет ан-Нумана в Идлибе вышли на демонстрации против «ан-Нусры»***. Курдские боевики пережили еще одну вылазку ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают осуществлять боевые вылеты в зоне «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по опорным пунктам боевиков на западе от Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: ударила по мирным районам города Алеппо; столкнулась с протестами жителей в Маарет ан-Нумане в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в атаке на КПП курдских боевиков к северо-западу от Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: застрелили трех протурецких бойцов вблизи населенного пункта Мариамин в Северном Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: завершили третий этап патрулирования приграничных районов в Хасаке.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что курдские боевики организовали вылазку на позиции союзников Турции на севере Алеппо. Нападение, в результате которого были застрелены трое протурецких бойцов, произошло в окрестностях населенного пункта Мариамин западнее Мараназа, вокруг которого фиксировались стычки несколько часов назад.

На западных окраинах административного центра провинции вновь интенсифицировались перестрелки с исламистами антиправительственных формирований. Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь по военным объектам джихадистов «Тахрир аш-Шам» вблизи населенного пункта аль-Мансура. Инициаторами начала столкновений выступили боевики вооруженной оппозиции, которые нанесли ракетные удары по кварталам Алеппо аль-Хамдания и Халаб аль-Джадида. По информации новостного агентства SANA News, под обстрелом радикалов пострадали три местных жителя. Кроме того, был нанесен материальный ущерб жилым зданиям.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что группа неизвестных совершила вооруженный налет на один из контрольно-пропускных пунктов «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Атака произошла на окраине населенного пункта Джазрат Абу Хамид к северо-западу от административного центра провинции. Никаких сведений о последствиях нападения пока поступало. Напомним, в первой половине дня еще одна вылазка неизвестных имела место в городе аль-Бусейра. В организации обоих налетов подозреваются боевики подпольных ячеек «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Авиация РФ осуществила боевые вылеты в поддержку Сирийской арабской армии (САА) в восточной части провинции. Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что российские ВКС атакуют опорные пункты джихадистов вооруженной оппозиции на окраинах города Тель-Мардих. В то же время отмечаются столкновения на северо-западе соседней провинции Хама. Так, артиллерийские дивизионы правительственной армии открыли огонь по укреплениям радикалов на окраинах населенного пункта Карат-Джаран.

Тем временем сотни жителей города Маарет ан-Нуман вышли на улицы города, потребовав от боевиков террористического объединения «Тахрир аш-Шам» покинуть населенный пункт. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), сирийцы осудили антинародную политику «Джебхат ан-Нусры»1 и подконтрольного ей «правительства спасения». Напомним, накануне в различных районах провинции также прошли протестные акции.

Провинция Хасака

Минобороны России сообщило о завершении третьего этапа патрулирования приграничных с Турцией районов. Сотрудники военной полиции РФ и турецкие солдаты преодолели маршрут протяженностью 105 километров, после чего вернулись в пункт отправления. В операции были задействованы 50 военных с обеих сторон, а также бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр», «БТР-80» Kirpi. Конвой осуществлял движение в сопровождении российского беспилотника «Орлан-10». Напомним, в первой половине дня также сообщалось о первом патрулировании зоны безопасности вертолетами ВКС РФ.

Между тем в связи с непрекращающимися провокационными вылазками курдских боевиков президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что не исключает продолжения операции «Источник мира» в Сирии. Об этом турецкий лидер заявил журналистам на борту своего самолета по возвращении из Венгрии. Эрдоган отметил, что Анкара имеет полное право на военное вмешательство в САР по условиям Аданского соглашения 1998 года, в рамках которого было оговорена возможность ведения боевых действия против Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции и ряде других стран террористической.

1 Организация запрещена на территории РФ.