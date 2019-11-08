Москва, 8 ноября. Воровство и контрабанда нефти в Сирии стали частью политики США на Ближнем Востоке. Об этом заявил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Американцы от контрабанды нефти получают до 30 миллионов долларов в месяц, после чего часть этих средств направляют на финансирование курдского проекта», — отметил Рожин.

Он также добавил, что США используют доходы от ворованной сирийской нефти на поддержание своих войск в Сирии. Кроме того, для американцев это способ продлить свое пребывание в Сирии, передает «Экономика сегодня».

Рожин подчеркнул, что нынешние действия США в Сирии трудно назвать последовательной политикой, так как они больше напоминают хаотичные метания. Данная ситуация свидетельствует о том, что у Вашингтона нет четкой и долгосрочной стратегии на Ближнем Востоке, в результате чего воровство и контрабанда нефти в Сирии стали частью политики США в регионе.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военные оставят под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом Эспер подчеркнул, что Вашингтон готов использовать вооруженные силы для «защиты сирийских нефтяных ресурсов». Позднее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что прибыль от добычи сирийской нефти якобы идет на финансирование курдских вооруженных формирований.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США осуществляют незаконную добычу и экспорт сирийской нефти при поддержке курдских террористов, захвативших нефтяные месторождения по договоренности с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

При это власти Сирии в свое время вложили большие средства в разработку нефтяных месторождений на северо-востоке САР, однако теперь США и курдские боевики воруют сирийскую нефть, нарушая международное право. Доказательства данного преступления ранее были представлены министерством обороны РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.