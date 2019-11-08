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СМИ собрали лучшие шутки Зеленского к Дню КВНщика

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СМИ собрали лучшие шутки Зеленского к Дню КВНщика

Москва, 8 ноября. В Международнй день КВН журналисты «ПолитЭксперта» собрали лучшие шутки президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский до политического карьеры был успешным КВНщиком и шоуменом. Он также прославился благодаря комедийному сериалу «Слуга народа».

Одной из первых шуток Зеленского на посту президента Украины стало восседание в «неудобном» кресле. Он пожаловался на это членам своего аппарата, а те восприняли его несерьезно.

«Что вы хлопаете? Я вот сижу и думаю, когда мы переедем», — отреагировал президент, его слова цитирует «ПолитЭксперт».

Зеленский неоднократно пытался разрядить шуткой сложные ситуации. К примеру, после исчезновения с серверов секретной информации он поблагодарил, что из его офиса на Банковой «хоть гантели не украли».

Эксперты отмечают, что новый президент Украины пытается привлечь к себе внимание граждан. Он из любого выступления делает небольшое шоу.

Так на съезде партии «Слуга народа» Зеленский усомнился в подлинности своей речи. Он пошутил, что позаимствовал ее у бывшего президента Петра Порошенко.

Главное отличие Зеленского от прошлых лидеров Украины — его неформальность. Сначала он действительно много шутил, но потом пообещал, что «вечеринок больше не будет».

С каждым днем Зеленский становится грустнее, а его шутки — несмешными. Президент понимает, что изображать главу государства на телевидении и быть им в реальности — это разные вещи.

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