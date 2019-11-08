Крымские производители раскритиковали законопроект о виноделии

В Госдуме готовится к первому чтению федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» — долгожданный и желанный в отрасли. Законопроект должен поддержать предпринимателей, которые производят винодельческую продукцию из российского винограда, однако специалисты рынка раскритиковали документ, увидев в настоящей редакции ряд пунктов, которые могут навредить российским виноградарям и виноделам. В распоряжении Федерального агентства новостей оказался отзыв Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», направленный в пятницу, 8 ноября, в Госдуму.

Виноградари и виноделы Севастополя объединились в ассоциацию для продвижения винодельческой продукции региона в 2017 году. Они установили собственные требования качества и самостоятельно проверяют свои производства на соответствие госстандартам. На момент объединения в ассоциацию вошли 26 из 30 крупных и небольших производителей региона.

Отметим, что в принятой Стратегии развития Севастополя до 2030 года и виноделие, и виноградарство названы приоритетными отраслями.

Эксперты отрасли призывают законодателей принять такой документ, который бы не создавал коррупционные составляющие и не усложнял регулирование. По их мнению, важно на стадии производства контролировать соответствие винограда и винодельческой продукции, а на стадии готовой продукции — проверять ее на безопасность для здоровья и использование запрещенных технологических приемов. По их мнению, законопроект должен регулировать исключительно производство вина, крепленого вина, специального вина и игристого вина, а алкогольные напитки с добавлением виноматериала должны быть исключены из понятия винодельческая продукция и регулироваться 171-ФЗ. Также виноделы просят не затрагивать технологические правила производства винодельческой продукции, ведь они уже регулируются положениями 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (в частности, статьями 8,9,24,25).

Некоторые положения думского законопроекта представители отрасти категорически не поддерживают. Например, подход к определению понятий «вино с защищенным географическим указанием» (ЗГУ) и «вино с защищенным наименованием места происхождения» (ЗНМП). Сейчас эта маркировка отмечает одну из высших категорий вин в России и подтверждает их соответствие правилам производства вина в ЕС, при котором производство от начала и до конца ведется внутри конкретного географического объекта.

«Только при подобном подходе субъектам РФ и местным органам власти есть стимул развивать своих виноградарей и виноделов, вкладывать в них средства налогоплательщиков (в виде субсидии), оказывать иные меры поддержки. Именно полный цикл должен осуществляться внутри конкретного субъекта РФ от начала и до конца, от посадки лоз до выплат акцизов. В предложенной депутатами редакции закона эта особенность упразднена», — говорится в отзыве ассоциации.

Если из-за неточности в тексте закона не будет учтена важность производства в границах конкретного географического объекта, то все вино «усреднится», а региональные бренды и элитное виноделие не смогут развиваться, предупреждают эксперты. В настоящее время именно маркировки ЗГУ/ЗНМП позволяют развивать бренды типа «башкирский мед», «тульский пряник», «вологодское масло», отмечают виноделы. Кстати, развитие национальных брендов входит в поручения президента РФ.

Предметом критики со стороны профессионалов виноградарства и виноделия стал также пункт о финансировании расходов по закладке только для отечественного материала.

«Отрасль не готова к этому, — предупреждают в ассоциации. — Сначала надо создать питомники, которые покроют потребность в высококачественном посадочном материале, а только потом стимулировать спрос на отечественные саженцы. В противном случае пророста новых площадей виноградников не будет и в отрасли начнется глубокий кризис».

С этими прогнозами согласен и Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. По его оценкам, заводы столкнутся с большими проблемами, если будет поддерживаться только отечественное сырье.

«У нас виноград не растет так быстро, как хотят законодатели, — заметил он. — Даже если уже в ноябре посадить свой виноград, он будет похож на промышленный только через четыре года, а вложения окупятся только лет через восемь».

Кроме того, виноградари и виноделы выступают резко против дегустационных комиссий на национальном уровне.

«Это влечет за собой появление коррупционной составляющей, поскольку вина разных регионов несопоставимы между собой, — объясняют в ассоциации. — Включение в критерий оценки органолептической составляющей, которая напрямую зависит от вкусовых предпочтений конкретного эксперта, делает результат оценки необъективным. Похожую функцию сейчас выполняет Роскачество и периодически возникают нарекания к качеству их экспертизы».

Непредвзятую оценку российскому вину должны давать на независимых конкурсах, считают эксперты, и участие в этом органов госвласти совсем не приветствуется. Система рейтингов винодельческой продукции — а она предлагается в тексте законопроекта — тоже может пагубно сказаться на развитии отрасли, в которой есть не только крупные игроки, но и малые предприятия.

«Крупные предприниматели могут оказывать давление на лиц, связанных с данным рейтингом, отстаивая собственные интересы, из-за чего результаты рейтинга могут оказаться не объективными, — констатировали виноделы. — Рейтинги создают серьезную коррупционную составляющую. Статус вин должен определяться результатами профессиональных конкурсов».

Также эксперты сомневаются в предложенных законодателями положениях о виноградопригодных землях, терруарах и виноградо-винодельческих зонах. В отзыве ассоциации говорится о том, что на практике будет практически невозможно реализовать эту задумку: отсутствует механизм определения и утверждения районов и терруаров.

«Без четкого регулирования в данном аспекте начнется хаос и неразбериха, — отметили профессионалы. — Отрасль пока не готова к подобным новаторствам. Сначала виноделы должны объединиться в СРО, закрепить единые правила производства вина, начать их соблюдать и производить вино, и только потом эта местность превратиться в терруар. А не наоборот».

Более того, такой подход — выделить кусок земли и обязать сажать определенные сорта винограда — противоречит мировой практике создания терруаров и аппелласьенов, уточняют они.

Другие претензии виноградарей и виноделов связаны с законодательными понятиями саморегулируемых организаций, которые получат право на такой статус в отрасли: по их мнению, не совсем корректно в тексте закона прописана иерархия СРО в регионах.

Эксперты отрасли обращают внимание законодателей еще и на то, что понятие «виноградопригодные земли» не согласуется со статьей 79 Земельного кодекса РФ, который относит к с/х угодьям «земли, занятые многолетними насаждениями». Без четкого регулирования в данном аспекте начнется хаос и неразбериха, считают виноградари. Пункт о земельных участках грозит ограничением прав бизнеса, утверждают они.

«Чтобы собственнику было выгодно заниматься выращиванием винограда, а не строительством коттеджных поселков, необходимо создать благоприятные экономические условия для виноградарства, а не вводить дополнительные требования к земельным участкам сельхоз назначения», — говорят в Ассоциации и добавляют, что для сохранения виноградопригодных земель достаточно на региональном уровне ввести запрет на изменение вида разрешенного использования.

Помимо этого, законодателей просят включить винные напитки в закон о виноградарстве и виноделии. Ранее ФАН подробно рассказывало о различии между настоящими продуктами виноделия и винными напитками.

Среди других предложений севастопольской ассоциации — ввести к маркировке российских вин дополнительные требования (знаки «Вино России» или «Произведено с использованием импортного сырья» на бутылке); разрешить интернет-продажу вин из российского винограда и реализацию на специализированных ярмарках, а также признать вино сельскохозяйственной продукцией.