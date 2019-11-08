На Украине на призывников и резервистов будут «охотиться» участники АТО и националисты

Министерство обороны Украины одобрило очередное положение, расширяющее полномочия региональных военкоматов в осуществлении призыва граждан на срочную военную службу, а также офицеров запаса из числа так называемого «воинского резерва». Документ фактически позволяет представителям специальных патрулей устраивать облавы на «уклонистов» не только в общественных местах, но и на территории частных владений.

Помогать военкомам в их деятельности теперь разрешено как полицейским, так и «дружинникам», большинство из которых являются членами радикальных националистических группировок. По мнению независимых экспертов, нововведение, которое уже практикуется в целом ряде украинских населенных пунктов, в итоге окончательно дискредитирует образ ВСУ. Сложившуюся ситуацию изучил корреспондент Федерального агентства новостей.

Эта история, прогремевшая на всю Украину весной прошлого года, ознаменовалась относительно счастливым финалом только несколько дней назад. Семье молодого человека из Днепропетровской области, которого военный патруль при содействии полиции схватил на автобусной остановке в Киеве и впоследствии отправил в воинскую часть, удалось доказать незаконность действий силовиков.

В мае 2018 года 19-летнего парня, непригодного к прохождению строевой службы, затолкали в транспортное средство на окраине украинской столицы и доставили на призывной пункт, откуда в течение нескольких часов отправили в действующую воинскую часть. Родственникам похищенного юноши понадобилось не менее двух с половиной месяцев, дабы объяснить представителям системы, что он имеет «белый билет». При этом военные чиновники несколько раз не привозили парня в суд для дачи соответствующих показаний.

После того, как тот же молодой человек оказался дома, его отец добился рассмотрения инцидента в Государственном бюро расследований Украины, которое накануне назвало действия упомянутых силовиков самоуправством. По некоторым данным, в настоящее время молодой человек пытается добиться от украинского Минобороны компенсации в структурах Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В том, что даже в случае положительного для истца развития событий в международном арбитражном органе представители украинского оборонного ведомства признают свою вину и выплатят пострадавшему материальную компенсацию, есть серьезные сомнения.

«Формально Украина находится в правовом поле документа об Операции Объединенных Сил (ООС, бывшей АТО. — Прим. ФАН.), — рассказал в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей киевский юрист Виктор Барчук. — Несмотря на то, что по закону в Донбасс украинские призывники не направляются, профильному министерству крайне необходимо продемонстрировать «патриотический дух молодежи» и отчитаться в стопроцентном выполнении показателей призыва. То есть тех же призывников, включая больных и даже нетрудоспособных юношей, можно хватать где угодно, ставить «галочки» в соответствующих документах, а затем, признав ошибку, возвращать их домой».

По словам Барчука, новое положение Минобороны Украины возводит «охоту на военнообязанных» в ранг закона, причем «охотниками» в данном конкретном случае могут выступать не только сотрудники военкоматов.

«В составе ряда подобных патрулей уже действуют не только бывшие участники боевых действий в Донбассе, но и активисты крайне правых группировок, — отметил он. — Именно они проводят «рейды» по увеселительным заведениям, а также в парках и даже в общественном транспорте в поисках потенциальных «уклонистов». Уже были случаи, когда воинственно настроенные молодчики вторгались в частные владения и, угрожая расправой, требовали от призывников и резервистов прибыть на пункты сбора для «отдания долга родине». При этом полицейские будут обязаны помогать таким патрульным».

Любопытно, что местные правоохранители не видят ничего зазорного в этой «помощи».

«Лично я три раза был в Донецкой области и воевал против «российской агрессии», — патетически заявил в беседе с корреспондентом ФАН старший полицейский из Черниговской области Юрий Парташ. — Терпеть не могу видеть, как юнцы, которые уклоняются от службы, спокойно пьют пиво в кабаках. Нужно заставить их освоить военное дело, а потом пусть защищают Украину. А резервистов, и особенно офицеров запаса, я бы просто гнал на передовую. Когда я служил, о моей семье никто не думал. Почему я должен жалеть их семьи?»

Это мнение разделяют и другие радикально настроенные «патрульные».

«В Харькове мы притащили за волосы в военкомат двух братьев, которые что-то говорили нам про свои язвы, — заявил активист запрещенной в РФ группировки «Тризуб Степана Бандеры» Андрей Т. — Их язвы затянутся, а сами братья послужат Украине».

На вопрос ФАН, зачем в ходе своей акции Т. и его сотоварищи выбили двери квартиры их «добычи» и переполошили соседей, активист дал исчерпывающий ответ.