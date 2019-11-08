Эксперт нашел нестыковку в претензиях Польши к инвестору «Северного потока — 2»

Москва, 8 ноября. Штраф, наложенный антимонопольным регулятором Польши на инвестора «Северного потока — 2» выглядит странно в условиях отсутствия аналогичных претензий со стороны других стран, по чьей территории проходит маршрут газопровода. На эту нестыковку обратил внимание эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

По его словам, вероятнее всего, Польша просто хотела заработать денег на крупном газовом проекте.

«Этот штраф, что называется, в пользу казны. Если его ввела Польша, то почему не ввела, например, Словакия? Если бы были нарушения, то, наверное, ряд стран должен был бы их заметить. Вот на чем базируется мое подозрение, что это высосано из пальца», — заявил Рожанковский в эфире радио Sputnik.

Эксперт также обратился к Польше со встречным вопросом, поинтересовавшись, о каком именно нарушении говорят антимонопольщики.

Ранее сообщалось, что антимонопольный орган Польши UOKiK оштрафовал на 172 млн злотых (44,7 млн долларов) французскую компанию Engie, которая является одним из инвесторов «Северного потока — 2». Регулятор обвинил предприятие в отказе от сотрудничества в антимонопольном расследовании.

UOKiK утверждает, что «Газпром» и пять его европейских партнеров нарушили польское антимонопольное законодательство, заключив друг с другом сделку о финансировании проекта без уведомления антимонопольного органа.

Компания Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока — 2») пояснила «Газете.ру», что штраф никак не отразится на реализации проекта. Было подчеркнуто, что строительство газопровода осуществляется с соблюдением всех действующих нормативных актов.