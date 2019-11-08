«Сталинград» для врагов России

— Если говорить о запущенных в серию основных моделях, то таковых насчитывается восемь. При этом следует помнить, что ряд моделей имеют несколько исполнений. Например, тактическая снайперская винтовка Лобаева, она же ТСВЛ, имеет пять таких исполнений. В плане «начинки» они различаются между собой довольно серьезно. ТСВЛ-8М1 «Сталинград» — базовая модель. ТСВЛ-8М2 Black-Ops — с саундмодератором. ТСВЛ-8М3 — укороченная версия винтовки. ТСВЛ-8М4 «Антиматерия» — укороченная, но с интегрированным глушителем и титановыми внутренностями. ТСВЛ-8М5 «Доминатор» — с титановыми внутренностями, но полноразмерная модель. В общем, если учесть разнообразные варианты исполнения, то общее количество выпускаемых моделей винтовок будет куда больше восьми.



— Сколько на вашем предприятии выпускается винтовок в месяц?



— Точное количество я вам не назову, это коммерческая тайна. Если же говорить о каких-то средних показателях, то это от 25 до 50 винтовок в месяц. Можем, конечно, и больше. Спрос, как известно, рождает предложение. Если спрос повысится, то мы, без увеличения станочного парка и только за счет перехода на трехсменный режим работы, сможем делать в месяц 250–300 винтовок.



— 3 октября 2017 года из вашей винтовки СВЛК-14 «Сумрак», перестволенной под калибр .40 Lobaev Improved, был поставлен мировой рекорд по дальности точного выстрела. Российский стрелок смог поразить на дистанции 4210 метров квадратную мишень размером 1×1 м. Пуля до нее летела целых 13 секунд. Этот рекорд до сих пор держится?