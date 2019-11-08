«Сталинград» для врагов России

— Безусловно. Наши собственные возможности по продвижению своей продукции за рубежом на фоне потенциала, которым располагает Рособоронэкспорт, крайне невелики.
— Что может побудить иностранного покупателя приобрести ваше оружие, а не его западные, например американские, аналоги?
— Прежде всего, высокие характеристики изделий, выпускаемых под бренда Lobaev Arms. Нашими основными конкурентами являются американские компании Barrett Firearms и CheyTac LLC. Они считаются мировыми лидерами по производству снайперского дальнобойного крупнокалиберного оружия, однако ждать каких-то чудес от американских винтовок не стоит. Возьмем изделия Barrett Firearms. У них кучность в лучшем случае — 1 угловая минута, и этот показатель ухудшается с увеличением калибра винтовки. То есть все, что крупнее 338 LM, — это уже 1,5–2 угловых минуты и больше. Все попадавшие в наши руки, а также проходившие испытания в ОАЭ винтовки CheyTac M200 и М300 также имели кучность порядка 1,5–2. При этом у всех винтовок КБИС техническая кучность не превышает 0,5 угловой минуты.
— А как с ценой?
— Стоимость изделий КБИС и их американских аналогов вполне сопоставима. В ряде случаев наши винтовки могут стоить чуть больше, что вызвано мелкосерийностью их производства. Но по ТТХ винтовки из Тарусы у «американок» однозначно выигрывают. Таким образом, если потенциальный покупатель политически не ангажирован, то, выбирая между изделиями Barrett Firearms, CheyTac LLC и КБИС, он с высокой степенью вероятности выберет именно наши винтовки.