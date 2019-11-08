Лавров заявил о начале разработки ракет средней и меньшей дальности. События дня. ФАН-ТВ

Конференция по нераспространению

Глобальные вопросы безопасности обсудили сегодня на Московской конференции по нераспространению. 300 специалистов из 40 стран в очередной раз задались вопросом, как сделать так, чтобы ни одно государство не смогло использовать оружие массового поражения. И эта проблема актуальна. Иранская ядерная программа, вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, растущая напряженность на Ближнем Востоке — все это ставит под угрозу всемирную безопасность. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, наша страна полностью разделяет идею построения безъядерного мира. Однако пока Москва не может отказаться от такого оружия. И на это есть причины.

«Мы исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе, и для обладателей ядерного оружия в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Вопросы безопасности возникли и после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это произошло 2 августа. Через две недели Штаты испытали запрещенную документом ракету. Сразу стало очевидным, что все годы Вашингтон нарушал условия соглашения. Ведь создать такое оружие за несколько дней просто невозможно. На эти действия Белого дома России пришлось дать зеркальный ответ.

«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально. Вместе с тем, в целях сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания предсказуемости в ракетной сфере Россия приняла решение не размещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства», — подчеркнул Сергей Лавров.

Стоит отметить, что обогащать уран выше уровня, предусмотренного ядерной сделкой, Иран начал после постоянных ограничений со стороны США. Как заявлял Пхеньян, денуклеаризация Корейского полуострова также зависит от Вашингтона. Сейчас на повестке стоит и вопрос продления Договора по стратегическим наступательным вооружениям. Но, похоже, США вновь найдут повод выйти из него. Однако есть надежда, что Вашингтон все же поймет — это не просто соглашение, на кону стоит реальный вопрос всемирной безопасности.