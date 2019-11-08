Лавров заявил о начале разработки ракет средней и меньшей дальности. События дня. ФАН-ТВ

Конференция по нераспространению
Глобальные вопросы безопасности обсудили сегодня на Московской конференции по нераспространению. 300 специалистов из 40 стран в очередной раз задались вопросом, как сделать так, чтобы ни одно государство не смогло использовать оружие массового поражения. И эта проблема актуальна. Иранская ядерная программа, вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, растущая напряженность на Ближнем Востоке — все это ставит под угрозу всемирную безопасность. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, наша страна полностью разделяет идею построения безъядерного мира. Однако пока Москва не может отказаться от такого оружия. И на это есть причины.
«Мы исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе, и для обладателей ядерного оружия в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия», — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Вопросы безопасности возникли и после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это произошло 2 августа. Через две недели Штаты испытали запрещенную документом ракету. Сразу стало очевидным, что все годы Вашингтон нарушал условия соглашения. Ведь создать такое оружие за несколько дней просто невозможно. На эти действия Белого дома России пришлось дать зеркальный ответ.
«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально. Вместе с тем, в целях сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания предсказуемости в ракетной сфере Россия приняла решение не размещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства», — подчеркнул Сергей Лавров.
Стоит отметить, что обогащать уран выше уровня, предусмотренного ядерной сделкой, Иран начал после постоянных ограничений со стороны США. Как заявлял Пхеньян, денуклеаризация Корейского полуострова также зависит от Вашингтона. Сейчас на повестке стоит и вопрос продления Договора по стратегическим наступательным вооружениям. Но, похоже, США вновь найдут повод выйти из него. Однако есть надежда, что Вашингтон все же поймет — это не просто соглашение, на кону стоит реальный вопрос всемирной безопасности.
Закон об иностранных агентах
Провокаций из-за рубежа может стать меньше. В этом поможет закон о признании физических лиц иностранными агентами. Его могут принять до конца 2019 года. Об этом заявил глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов. Проект для нашей страны действительно важный. Особенно после событий этого лета, когда Москву охватили массовые беспорядки. Уже не секрет, что рекламировали незаконные акции иностранные агенты. А некий сотрудник ЦРУ Стивен Секстон консультировал оппозицию. Он даже был в офисе зачинщиков — «Фонда борьбы с коррупцией». Минюст, кстати, объявил ФБК иностранным агентом. Но пока никаких серьезных наказаний за это нет. Согласно законопроекту, в будущем агентам придется указывать, на кого они работают или платить штрафы. Сумма может достигнуть 5 млн рублей.
«Мы не предусматриваем уголовного наказания, хотя в целом в ряде государств это предусмотрено. И те лица, которые будут нарушать требования данного закона, они будут подвергаться административным штрафным санкциям, которые накладываются в административном порядке. Наша комиссия рассчитывает, что принятие этих документов даст возможность в 2020 году резко сократить пространство для противоправной, фактически, деятельности, направленной на расшатывание основ нашего конституционного строя на состав органов, которые выбирает наше население, наши граждане», — отметил сенатор Андрей Климов.
Польша штрафует инвестора «Северного потока — 2»
Польша оштрафовала французского инвестора «Северного потока — 2». Сумма выплаты немалая — 45 млн долларов. Предприятие обвинили в том, что оно не помогло в антимонопольном расследовании по строительству газопровода. По словам вице-президента польского антимонопольного регулятора, у компании запросили документы по договорам с «Газпромом». На что последовал отказ. И это, якобы, задержало расследование. Напомним, дело в Польше завели в мае прошлого года. Компанию «Газпром» и других партнеров по «Северному потоку — 2» заподозрили в создании в Варшаве совместного предприятия в обход запрета регулятора. Партнерам пришлось отозвать заявку, и «Газпром» стал единственным владельцем оператора «Северного потока — 2», а европейские компании, как утверждают поляки, финансируют строительство газопровода как кредиторы. Стоит отметить, что проект постоянно оказывается под прессингом Запада. Активно «против» выступает Украина, которая боится потерять транзит российского газа. А США безустанно пытаются продвинуть на европейский рынок свой сжиженный газ. Россия напоминает, что газопровод — проект экономический, а значит, к политике не имеет никакого отношения.