Патрулирование ВКС РФ Сирии ликвидирует потребность в «западных миротворцах», заявили в ГД

Москва, 8 ноября. Появление вертолетной группировки ВКС РФ в Сирии ликвидирует потребность в западных «миротворцах», заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов. По его мнению, авиация поможет уничтожить курдские бандформирования на севере республики.

Российские вертолеты, которые принимают участие в патрулировании зоны на севере Сирии, помогут не только справиться со скрывающимися в зданиях боевиками, но и «более тонко, более адресно, более точечно наносить удары по этим бандитам».

«Воздушно-космические силы России не нацелены на параллельное решение политических задач, они будут поддерживать мир в регионе, а не дестабилизировать, как это делают американцы», — заявил Милонов в беседе с изданием «Слово и дело».

Кроме того, член нижней палаты парламента обратил внимание на роль России и главы государства Владимира Путина в процессе мирного урегулирования ситуации в Сирии. По его мнению, именно Москва создает условия, при которых другие страны Ближнего Востока должны действовать на благо жителей Сирии, а не ради своих корыстных целей.

«Моя личная точка зрения, что без инициативы Владимира Путина, наверное, и Турция бы не так активно участвовала в борьбе с террористами, как это сейчас происходит», — добавил парламентарий.

Российские и турецкие подразделения приступили к ежедневному патрулированию зоны на севере САР. Летчик Дмитрий Иванов сообщил, что патрулирование провинций на севере Сирии будет осуществляться Воздушно-космическими силами России.

В октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение турецкой военной операции «Источник мира», направленной против курдских боевиков, и патрулирование созданной турецкими военными на севере Сирии зоны безопасности.