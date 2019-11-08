Военный эксперт назвал создание РСМД ответом Шойгу на агрессивные шаги США

Разработка ракет средней и меньшей дальности (РСМД) станет ответом военного руководства России, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу, на агрессивные действия Вашингтона. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Зеркальный ответ

Российская Федерация приступила к разработке РСМД в качестве зеркального ответа на действия Соединенных Штатов. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению.

«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент [РФ Владимир] Путин, будем поступать зеркально», — заявил Сергей Лавров.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, которая коснется и Европы, и Азиатско-Тихоокеанского региона. Глава российского Минобороны отметил, что для современных международных отношений становится нормой применение «односторонних, в том числе силовых действий с нарушением международного права».

«Вместе с тем в целях сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере Россия приняла решение не замещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства», — добавил российский министр.

Соединенные Штаты вышли из ДРСМД в августе текущего года. Российская Федерация в ответ была вынуждена также приостановить участие в договоре. Документ, оставшись без стран, которые его подписали, окончательно утратил силу.

«Последствия ощутят все»

Как отметил Сергей Простаков, прекращение действия ДРСМД — безусловно отрицательное событие, которое негативно влияет на всю систему международной безопасности. Вина за окончание его действия полностью лежит на США, а вот последствия такого шага Вашингтона будут ощущать все мировые державы. Неминуемо встает вопрос о месте Китая в новой структуре мировой безопасности.

«Необходимо также учитывать и прогресс в создании новых видов вооружения, не подпадающих ни под одно из действующих ограничений. Тем не менее договор выполнял важную роль в процессе контроля за вооружениями, и прекращение его действия вынуждает отвечать на агрессивные шаги США», — пояснил Сергей Простаков.

Сергей Простаков обратил внимание, что разработка и принятие на вооружение ракет средней и меньшей дальности, подпадавших под ограничения договора, является абсолютно естественным ответом России. К тому же конец ДРСМД не означает необходимости серьезного пересмотра российской военной доктрины, так как у Российской Федерации остается множество способов сдерживания противника и нанесения ему ответного удара в случае агрессии.

«Кроме того, у отечественной оборонной промышленности накоплен огромный опыт в создании и производстве ракетной техники самого разного назначения. При министре обороны Шойгу уже произошло несколько знаковых событий, когда российская армия пополнялась современными образцами оружия. Уже есть ракеты воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективные комплексы, такие, как, например, гиперзвуковые системы типа «Циркон». Поэтому озвученная Лавровым задача не выглядит сложной для ВПК страны и ее армии», — заключил Сергей Простаков.

Ранее зампостпреда РФ при ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Россия готова в одностороннем порядке соблюдать мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности.