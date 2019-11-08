Соболь рискует лишиться звания «фаворитки Навального» и места в ФБК

Москва, 8 ноября. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь рискует лишиться звания «фаворитки Навального». Скандальный блогер напуган растущей популярностью своей протеже на Западе, так как не хочет терять покровительства зарубежных кураторов.

Соболь грозит увольнение

По информации источников, Алексей Навальный может уволить Соболь до конца 2019 года. Причина кроется в печальном состоянии финансовой стороны ФБК — дело в том, что после провальной кампании в Мосгордуму Навальный начал стремительно терять поддержку и юристов, и кураторов, которые ранее выделяли ему средства.

Как рассказал бывший замглавы московского штаба блогера Виталий Серуканов, Любовь Соболь давно подвергается нападкам и со стороны Навального и других сотрудников ФБК.

«Конечно, он будет держать ее в узде, он будет ее унижать, причем довольно циничными и приземленными способами: орать при остальных сотрудниках, предъявлять претензии эмоционального характера. Это было всегда», — сказал Серуканов в комментарии изданию «ПолитРоссия».

По его словам, Любовь Соболь никогда не была сильным кадровым игроком в «Фонде борьбы с коррупцией», и ее недолюбливали.

Удар по самолюбию Навального

Усиливающуюся ненависть Навального к Соболь можно объяснить и другой причиной. По словам Виталия Серуканова, блогер расценивал юриста ФБК исключительно как полностью подконтрольный проект, и растущая популярность Соболь неприемлема для него.

До недавнего времени Любовь вполне мирилась с отведенной ей ролью, однако скандальные истории, связанные с выборами в Мосгордуму, привлекли к ее персоне дополнительное внимание не только в России, но и на Западе.

«Иностранные инвесторы не до конца разбираются во всей этой внутренней кухне ФБК и как раз рассматривают Соболь в качестве самостоятельного и независимого политика», — предположил Серуканов.

По его словам, Навальный долгое время ощущал себя любимцем западных спонсоров. Нынешняя же ситуация с Соболь ударила по его самолюбию.

При этом еще в августе 2019 года разыскиваемый в России финансист Уильям Браудер напрямую назвал юриста ФБК «новым лидером российской оппозиции». Примечательно, что именно Браудер в свое время предложил Навальному заняться «антикоррупционными расследованиями» в России. Кроме того, финансист является непосредственным куратором экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и напрямую финансирует антироссийскую деятельность олигарха.

Ранее Виталий Серуканов рассказал, что Алексей Навальный тренировался унижать людей на Любови Соболь.

Напомним, 9 октября Минюст России включил «Фонд борьбы с коррупцией» в список иностранных агентов. Позже ведомство раскрыло иностранные источники финансирования организации: речь шла об американском Star-Doors.Com LLC и испанском ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS.