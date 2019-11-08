Донбасс сегодня: «Молот» уничтожил минометный расчет ВСУ, силы ООС несут потери

Донбасс, 8 ноября. Украинские войска ведут огонь по жилым домам ДНР и ЛНР. Украинский миномет сорвал провокацию командования Операции объединенных сил. ВСУ несут небоевые потери. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Оборонные ведомства республик Донбасса сообщают о 23 обстрелах населенных пунктов со стороны армии Киева. В ЛНР зафиксировано два обстрела по поселку Калиново и селу Нижнее Лозовое. Огонь велся из орудий боевых машин пехоты (БМП) и автоматических станковых гранатометов (АГС).

В ДНР обстреляны 14 населенных пунктов на всех направлениях обороны. Огонь велся из орудий БМП и бронетранспортеров, 120-мм и 82-мм минометов, АГС и ручных противотанковых гранатометов. В ходе обстрелов пострадала инфраструктура в Донецке — повреждены два жилых дома. В Коминтерново украинская мина полностью разрушила частный дом.

Украинский «Молот» сорвал провокацию ВСУ

Командование Операции объединенных сил готовило очередную провокацию в районе Петровского с целью срыва процесса разведения сил и средств, сообщает представитель оборонного ведомства дончан Ринат Айгистов. Командование 128-й бригады ВСУ приказало произвести обстрел Петровского (ДНР) с применением украинского миномета «Молот» для вызова ответного огня со стороны защитников ДНР.

В районе с целью фиксации «преступлений террористов» присутствовали журналисты украинских телеканалов и западных СМИ, в частности «Дойчевелле», «Франс-пресс» и «Рейтерс». Однако шоу для украинских и западных журналистов не удалось. Используемый 120-мм миномет «Молот» разорвался при попытке произвести из него выстрел. В момент взрыва двое солдат ВСУ погибли, трое были ранены.

Военнослужащие ВСУ охотятся на беспилотники ОБСЕ

Беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ осуществлял плановый пролет над позициями 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ вблизи поселка Металлист на севере от Луганска, сообщил пресс-офицер управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Работа БПЛА, осуществлявшего процесс фиксации соблюдения сторонами конфликта Минских соглашений, была прервана украинскими военными, которые открыли огонь по беспилотнику. Филипоненко добавил, что сотрудникам миссии ОБСЕ пришлось в срочном порядке посадить аппарат и уехать из района мониторинга.

Разведка ЛНР сообщает о небоевых потерях в рядах противника

Об очередных происшествиях в рядах украинской армии рассказали в пресс-службе УНМ ЛНР. Собственный источник луганчан в штабе ООС сообщил о ранении двух военнослужащих ВСУ после чрезмерного употребления алкогольных напитков.

В районе Троицкого Луганской области в месте дислокации 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ проводится проверка обстоятельств ранения бойца, который находясь в нетрезвом состоянии, случайно нажал на курок. Вблизи села Луганское еще один рядовой ранен из огнестрельного оружия после возникшей ссоры с сослуживцами.

Оба факта представлены в штаб ООС как боевые потери. Иван Филипоненко добавил, что для контроля расследования инцидентов в район расположения соединения прибыл командующий ООС Владимир Кравченко.