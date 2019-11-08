ВШЭ рекомендовала профессору Гусейнову извиниться за пост о «клоачном русском языке»

Москва, 8 ноября. Комиссия Высшей школы экономики (ВШЭ) по этике рекомендовала профессору Гасану Гусейнову принести публичные извинения за его пост, в котором он позволил себе оскорбительные высказывания о русском языке.

Руководство вуза отмечает, что подобные высказывания порочат репутацию учебного заведения, передает «Газета.ру».

«Рекомендовать профессору Г. Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания», — говорится в решении комиссии.

Представители ВШЭ полагают, что Гусейнов прекрасно отдавал себе отчет в том, какой эффект вызовет его пост, и что его текст будут воспринимать как мнение преподавателя Высшей школы экономики.

Сам Гусейнов рассказал телеканалу 360, что пока не получал никаких обращений от своих коллег. Он подчеркнул, что выступал в качестве частного лица и выражал сугубо свое мнение, поэтому не должен ни перед кем извиняться.

Ранее Гусейнов опубликовал в Facebook запись, в которой резко раскритиковал «убогий и клоачный русский язык, на котором сейчас говорит и пишет вся страна». Он выразил сожаление в связи с тем, что в Москве нельзя найти ничего на других языках, кроме русского.

Позже профессор уточнил, что критиковал не сам язык, а то, как его используют. По его словам, русский язык не виноват, что «на нем говорят болваны».