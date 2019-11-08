Советник главы ЛНР оценил вероятность разведения сил в Петровском 9 ноября

Донецк, 8 ноября. Донецкая Народная Республика и Киев согласовали новую дату разведения сил в Петровском — 9 ноября. Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник оценил вероятность отвода средств в этот день.

Он указал, что на 90% уверен — разведение сил в субботу состоится. Мирошник объяснил, что Украина не может поступить иначе после намеренного затягивания процесса.

«Той провокацией, которую устроил Киев, он, по сути, отрезал себе пути. (…) Я надеюсь, что взвешенная позиция ОБСЕ в данном случае сыграет важную роль в выполнении обязательств, согласованных в Минске», — цитирует его радио Sputnik.

Ранее специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что отвод сил в Петровском начнется в 13.00 по московскому времени в субботу. 4 ноября представители ДНР в присутствии сотрудников СМИ, а также миссии ОБСЕ выпустили в Петровском белую ракету — сигнал, свидетельствующий о готовности приступить к разведению. Однако украинская сторона саботировала процесс.

Позже Киев заявил, что готов к разведению сил в районе Петровского в Донбассе 8 ноября. ДНР настаивала на 9 ноября, эту же дату поддерживает ОБСЕ. Как напоминает «Ридус», решение о разведении сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе было подписано еще в сентябре 2016 года.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда ДНР и ЛНР не приняли произошедшего в Киеве государственного переворота и объявили о независимости. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.