Дамаск, 8 ноября. США используют доходы от украденной сирийской нефти для содержания своих войск в Сирии. Об этом заявил сирийский политолог Низар Буш.

«Конечно, американцы продают эту нефть через Турцию и получают деньги, чтобы поддержать свои войска в Сирии», — отметил Буш.

Он также добавил, что курдские террористы получают небольшое количество средств от ворованной сирийской нефти, однако львиная доля этих «доходов» идет на поддержку американских войск, которые незаконно находятся в Сирии.

Буш подчеркнул, что США пытаются разжечь новый виток конфликта в Сирии, чтобы нажиться на природных богатствах республики. Кроме того, американцы пытаются нивелировать успехи России в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на территории Сирии.

Эксперт отметил, что Вашингтон препятствует послевоенному восстановлению Сирии. При этом именно американцы несут ответственность за уничтожение инфраструктуры в Сирии, которой был нанесен непоправимый урон в ходе бомбардировок авиации коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористами ИГ, передает «Политика сегодня».

«Они хотят ослабить Сирию, Россию в Сирии, чтобы не было стабильности. Вы знаете, что сирийская армия освободила 80% территорий при поддержке ВКС России. Это, конечно, считается победой России на Ближнем Востоке и на мировом уровне. Это, конечно, не нравится США», — пояснил Буш.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии, отметив, что Пентагон готов использовать американские вооруженные силы для «защиты сирийских нефтяных ресурсов». При этом Эспер подчеркнул, что доходы от добычи и продажи сирийской нефти якобы идут на финансирование курдских вооруженных формирований.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что американские военные осуществляют незаконную добычу нефти на территории Сирии при поддержке курдских террористов, которые захватили нефтяные месторождения по договоренности с боевиками ИГ.

Стоит отметить, что власти Сирии потратили большие средства на разработку нефтяных месторождений на севере республики, однако курдские террористы при поддержке США захватили эти месторождения, начав незаконную добычу и продажу сирийской нефти, нарушая международное право. Доказательства данного преступления ранее были представлены министерством обороны России.

1 Организация запрещена на территории РФ.