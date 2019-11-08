Немецкий политолог объяснил отказ США поддерживать резолюцию против нацизма

Москва, 8 ноября. Немецкий политолог Александр Рар не исключил, что США не поддержали проект резолюции России против нацизма из-за Украины.

Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генассамблеи ООН поддержал проект резолюции, который осуждает попытки реабилитировать и героизировать нацистскую идеологию. Противниками этого документа стали США и Украина.

По мнению политолога, есть вероятность, что США подумали, что предложенная Россией резолюция направлена против Украины, и поэтому не одобрили проект.

Рар с сожалением отметил, что на сегодняшний день в Европе есть страна, где вновь появляются нацистская символика и восхваления «героям» гитлеровской Германии. По его словам, на Украине пытаются реабилитировать сторонников фашизма, которые нападали на Советский Союз.

«Резолюция, предложенная Россией, и в этом плане расставила точки над «i», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «360».

В то же время, указал немецкий политолог, подобного рода документы носят символический характер и не помогут исправить ситуацию в мире. Он подчеркнул, что будут страны, которые предпримут усилия для предотвращения героизации нацизма, а будут и те, кто будет двигаться в противоположном направлении в этом вопросе.

«Будут и такие, как Украина, которые будут говорить, что документ направлен против них. Они попросту станут игнорировать его», — резюмировал Рар.

Ранее «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «НеСоциальная сеть», говоря о резолюции против нацизма, написал, что США не поддержали этот документ, так как «для этой благодатной страны война всегда была поводом заработать на обоих фронтах».