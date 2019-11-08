Тень отца Геннадия: рассорившись с Собчак, Гудков-младший поставил на другую лошадь

Нынешние «оппозиционеры» в России уже давно не вхожи в публичную политику: их реальный электоральный рейтинг в районе нескольких процентов не позволяет им рассчитывать не то что на победу, но даже на достойное участие в выборах.

Поэтому у них постоянно возникает желание раскачивать «улицу», приобретая при этом сомнительный статус «борца с режимом». На этом поприще появились целые «династии» политических деятелей, в число которых смело можно записать семью Гудковых. Там на смену перетрудившемуся отцу Геннадию пришел его сын Дмитрий.

Что же мы знаем о «молодом перспективном» Дмитрии Гудкове, который уже почти двадцать лет безуспешно пытается выстроить свою политическую карьеру?

Младший и второй

Дмитрий родился 19 января 1980 года в городе Коломна Московской области. Его родители, Геннадий и Мария Гудковы, отнюдь не бедствовали. Отец-гэбист был фактическим владельцем целого ряда охранных предприятий, созданием которых он начал заниматься в последние годы существования СССР. В мутные 1990-е его бизнес вырос в целую «империю ЧОПов», а сам Гудков-старший даже стал депутатом Госдумы — он протирал там штаны на протяжении трех созывов.

Мать Дмитрия оставалась надежным «тылом» семьи: на нее было зарегистрировано более 40 коммерческих предприятий семейного бизнеса, после того как депутатам было законодательно запрещено заниматься предпринимательством.

В 1996 году Гудков-младший окончил московскую школу №625 с физико-математическим уклоном и поступил на факультет журналистики МГУ, откуда выпустился в 2001-м.

Уже тогда Гудков-старший плотно опекал сынка. Студента-недоучку еще во время обучения в вузе взяли главным редактором (!) отраслевой газеты об охранном бизнесе Security. А чуть позже Геннадий посадил отпрыска в отдел общественных связей собственной компании.

Таким же образом, с плеч отца, стартовал Дмитрий Гудков и в большую политику. В 2001 году, после того как папаша присоединился к депутатской группе «Народный депутат», сынок тут же был устроен на работу в ее аппарат — не имея никакого опыта работы в законодательной или юридической сфере. Сомнений в том, что этой внезапной карьере способствовал влиятельный папа, ни у кого не было.

В 2003 году Дмитрий вслед за отцом перешел из «Народного депутата» в «Народную партию» (НПРФ). Пока Гудков-старший оставался зампредом партии, Гудков-младший замещал должность руководителя ее пресс-службы, а после избрания отца председателем в апреле 2004 года — тут же и сам получил повышение до пресс-сека.

После слияния НПРФ со «Справедливой Россией» Дмитрия вновь не забыли: когда в 2007 году Геннадий Гудков вошел в руководство «эсеров», Дмитрий тут же возглавил пресс-службу новой партии.

А вот с собственной политической карьерой у Гудкова-младшего уже тогда все было очень грустно, хотя и предсказуемо. В декабре 2005 года он решил попробовать себя в дополнительных выборах в Госдуму по одномандатному округу в Москве — но с треском проиграл, набрав сокрушительные 1,5% голосов.

Пришлось, скрепя сердце, снова участвовать в аппаратных играх. В 2007 году Гудков-младший переходит на работу во всероссийское движение «Победа», в котором объединили молодежные организации НПРФ, СР и ряда других партий. Его, снова-таки по протекции отца, устраивают сопредседателем организации по квоте НПРФ, но уже через год «прокатывают» даже на внутренних выборах на съезде «Победы». Председателем движения становится конкурент Гудкова, и тот со скандалом покидает «Победу» в начале 2009 года.

В итоге откровенно провальная аппаратная карьера Гудкова-младшего завершается в престижной приемной Сергея Миронова: в 2010 году он становится советником лидера «Справедливой России». И лишь оттуда наконец попадает в большую политику, став депутатом Госдумы на очередных выборах в декабре 2011 года.

Впрочем, и тут протиснуться в парламент Дмитрий смог лишь по партийному списку «эсеров»: собственной его заслуги в этом не было никакой.

Мандат не отдам, декларации — подделаю

Интересно, что и Гудков-старший, и Гудков-младший оказались в одинаково пикантной ситуации после своего избрания: оба они прошли в Госдуму по региональным партийным спискам «Справедливой России». Напомним, что выборы-2011, точнее возможные фальсификации на них, стали поводом для митинга на Болотной площади и последующих публичных акций в нескольких городах России. Прикидываться оппозиционерами обоим было никак не с руки — но чего ни сделаешь, когда очень хочется?

Тот скандал вокруг обретения депутатской корочки Гудковым-младшим памятен до сих пор. Заполняя кандидатскую декларацию, он не сообщил о том, что занимается бизнесом. По словам сынка своего отца, подавать такие сведения кандидатам в депутаты якобы было не обязательно — вот он и «забыл» упомянуть о многочисленных предприятиях, во многих из которых он числился не только учредителем, но и фактическим получателем доходов.

Тогда в российском ЦИКе Гудкову быстро напомнили, что указывать наличие ценных бумаг и долей в бизнесе для кандидата в депутаты — обязательное условие. И Дмитрию пришлось в срочном порядке «переписывать» свои многочисленные компании на младшего брата Владимира.

Еще одним «забытым» активом Гудкова стала фешенебельная недвижимость. В 2012 году было обнаружено, что ему принадлежит престижный столичный таунхаус рыночной стоимостью 45 млн рублей. И новоявленный депутат опять себя скомпрометировал: в попытке оправдаться он предоставил липовый договор о покупке жилья, в котором стоимость дома не превышала 5 млн 240 тысяч рублей.

Но даже эту смешную сумму Гудкову пришлось показывать «в рассрочку», так как, если верить декларациям, в 2012 году папаша с сыночком «на двоих» заработали жалкие 2,4 млн рублей. При этом престижный дом оказался не единственной их покупкой — за тот же год их гараж пополнили сразу три автомобиля: Mazda3, Volkswagen Tiguan и Volkswagen Touareg. Средняя цена последнего — от 1,9 млн рублей, так что получалось, что семья Гудковых должна была жить впроголодь, а с учетом покупки дома — и вовсе питаться хлебом и водой...

Кстати, претензии о сокрытии доходов де-факто признал сам Гудков, когда срочно продал «проблемный» таунхаус за… 23,5 млн рублей, что было отражено в его декларации о доходах за 2013 год.

В том же 2013 году Дмитрий оказался в центре еще одного скандала, на этот раз связанного с офшорами. Выяснилось, что он является единственным учредителем и директором компании Parustrans Ltd, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

При этом оба Гудкова, хотя формально и поддержали «болотное» движение, своих депутатских мандатов не сложили — и продолжили буднично работать в Госдуме. Правда, старшего Гудкова вскоре все же лишили корочки из-за конфликта интересов, а вот младший «отсидел» в Думе полную, как говорят украинцы, «каденцию». Увы, никакого успеха как законодатель Дмитрий в парламенте не достиг — ни один закон, в числе инициаторов которых выступал Гудков-младший, так и не был принят.

Отметился он иначе: Дима стал одним из восьми депутатов Государственной думы, в декабре 2012 года проголосовавших против закона, вводящего запрет на усыновление российских детей-сирот гражданами США.

А весной 2014 года он и вовсе оказался одним из четырех ренегатов, которые не проголосовали за закон «О принятии в состав Российской Федерации Республики Крым». К тому моменту Гудков-младший числился членом СР, хотя еще за год до этого оба Гудкова были исключены из партии.

Это весьма показательная деталь: избранный по партийным спискам Дмитрий вылетел из партии, но предпочел «досидеть» свой срок в парламенте. И ничто ему «не жало».

Ставка не на ту лошадь

На дальнейшую политическую карьеру Дмитрия Гудкова невозможно смотреть без брезгливости. Вылетев из «Справедливой России» и потеряв поддержку отца, Гудков-младший продемонстрировал, что как одиночка он — полное ничтожество.

На очередных выборах в Госдуму в 2016 году он примкнул к партии «Яблоко». Избираться Дмитрий решил сразу по двум линиям: в одномандатном округе в Москве и, «для страховки», по партийному списку, приобретя в нем проходное 10-е место.

На свою кампанию Гудков получил в общей сложности 40 миллионов рублей пожертвований. Возможно, что часть этой суммы Дмитрий добавил из собственного кармана: перед самыми выборами его штаб столкнулся с финансовыми сложностями, однако «экстренный сбор денег» позволил кандидату продолжить кампанию.

Однако даже это заливание избирательной гонки деньгами не помогло. На выборах 18 сентября 2016 года Гудков набрал лишь 20,4% голосов и в одну калитку проиграл бывшему главному санитарному врачу России Геннадию Онищенко. Пошла прахом и надежда Гудкова пролезть в Госдуму по партийным спискам: «Яблоко» не преодолело пятипроцентный барьер.

Последующие потуги Гудкова-младшего вернуться в системную политику выглядят столь же жалко. В 2017 году он решил влиться в проект беглого олигарха Михаила Ходорковского «Объединенные демократы». Казалось бы, вот тебе, Дима, готовая структура. Однако такая скучная работа, где нужно делать хоть что-то, оказалась не для Гудкова: в конце января 2018 года он объявил, что из-за «разногласий» прекратил сотрудничество с проектом.

Таким же образом закончилась и «поддержка» Гудковым кандидатуры Григория Явлинского на пост президента России. В декабре 2017 года Дмитрий сообщил о своей поддержке «яблочника», однако за 4 дня (!) до выборов заявил о прекращении сотрудничества. Что они не поделили, неясно. Сам Гудков объяснил свой поступок тем, что «не смог встретиться с Явлинским во время избирательной кампании лично».

Впрочем, все встало на свои места буквально через два дня: Гудков объявил, что теперь он ставит на другую, гм… лошадь. Совместно с Ксенией Собчак он вздумал создать «новую политическую антипутинскую силу», которая чуть позже получила название «Партии перемен».

При этом амбиции Гудкова ожидаемо вошли в противоречие с намерениями двух других проходимцев, Ильи Яшина и Алексея Навального, так как Дмитрий рассчитывал стать «единым кандидатом от оппозиции» на предстоящих выборах мэра Москвы.

В итоге Гудков рассорился даже с поддержавшей его вначале Собчак: на учредительном съезде «Партии перемен» в июне 2018 года Ксения не просто отказалась от соруководства новой партией, но и покинула мероприятие до его конца, подчеркнув свое реальное к нему отношение.

В такой провальной ситуации политической ставкой Гудкова на очередных выборах в Мосгордуму стал искусственный скандал, связанный с попыткой раскрутить «улицу» на громкие акции. К счастью, грязный прием не сработал — ситуацию в Москве и в целом в России раскачать не удалось, а партия Гудкова «пролетела» на выборах Мосгордумы.

Впрочем, ничего удивительного: еще во время избирательной кампании одна из кандидатов «команды Гудкова», Александра Андреева, охарактеризовала его выдвиженцев как «второй класс школы для умственно отсталых».

Дима-один процент

Пока остальная семейка потихоньку моет деньги, Гудков-младший «готовится» к следующим выборам. В качестве возможного союзника в контексте грядущих политических схваток называется то Юрий Лужков, то Михаил Ходорковский: Дмитрий встречался с обоими, видимо в попытках заинтересовать их своими «проектами».

Вполне возможно, новой ставкой «тени отца Геннадия» окажется именно бывший кровавый хозяин ЮКОСа — несмотря на деньги папаши, сынку для продолжения политической карьеры понадобятся по-настоящему большие деньги.

Впрочем, если Ходорковский откажет от стола, на помощь всегда придет Запад. Не случайно Гудкова неоднократно видели в обществе руководителей западных НКО, а по факту — прямых агентов западных спецслужб. В частности, он несколько раз встречался с Тоби Гати, президентом Международной стратегической консалтинговой компании TTG Global LLC, членом совета директоров Американо-российского делового совета. В прошлом Гати — работник спецслужб США, ранее официально занимавшая должность помощника госсекретаря по разведке и исследованиям.

В последние годы Дмитрий Гудков многократно ездил в Брюссель, Варшаву, Мюнхен, Прагу, Нью-Йорк, Рим, Милан и другие «центры влияния», неизменно указывая в качестве целей своих поездок «туризм», а по факту — ища поддержку своей кандидатуры у «кураторов», отвечающих за политику Запада по дестабилизации России.

Хочется верить, что Гудкова за это время все-таки утвердили. Подпольный богач, лжец, папенькин сынок, недоросль и беспринципная личность — что может быть лучше для нового «лица» российской оппозиции? Ведь тогда и 1% голосов покажется ей недостижимой мечтой.