Филипп может покинуть «Динамо» за 20 млн евро

Москва, 8 ноября. Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп может покинуть столичный клуб уже зимой, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Руководство бело-голубых не будет против, если немецкий форвард примет решение покинуть клуб. Однако трансфер возможен лишь при условии, что «Динамо» получит за сделку не менее 20 млн евро.

За ситуацией следят клубы из Китая и стран Ближнего Востока. Филипп перешел в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом.

Сумма трансфера 25-летнего футболиста составила 20 млн евро. В текущем сезоне он провел восемь матчей во всех турнирах и стал автором двух голов.

При этом в последних матчах немец не проходил в стартовый состав команды.