Эксперт заявил, что Россия может легко перестроить ракеты в условиях отмены ДРСМД

Москва, 8 ноября. Россия может легко перестроить свои ракеты и снять прежние ограничения в условиях отмены ДРСМД. Об этом в пятницу заявил президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.

По его словам, договор запрещает ракеты средней и меньшей дальности наземного, но не морского базирования, чем США активно пользовались. Однако теперь, когда соглашение отменено, Россия может легко и быстро адаптироваться под новые условия. К примеру, российские инженеры могут модернизировать предназначенный для кораблей «Калибр», превратив его в ракету наземного базирования.

Кроме того, можно снять ограничения по дальности с «Искандеров», которые способны стрелять на 2-3 тыс. км, что прежде запрещалось положениями ДРСМД. Для этого достаточно будет увеличить топливный бак ракет.

Анпилогов подчеркнул, что Россия отталкивается от политики зеркальных действий. Она не будет размещать в Европе ракеты, пока США или европейские страны первыми не пойдут на этот шаг.

«Дальше мяч будет возвращен союзникам США, чтобы выяснить, намереваются ли они прийти к ситуации взаимной эскалации, которая наблюдалась в Европе в конце 1970–начале 1980-х годов и послужила к заключению ДРСМД», — заявил эксперт, выступая в эфире радио Sputnik.

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет сидеть сложа руки, пока США занимаются созданием ракет средней и меньшей дальности, передает телеканал 360. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия подготовит зеркальный ответ.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале процедуры выхода страны из ДРСМД. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва примет обратные меры и тоже выйдет из договора.

США обвиняют РФ в том, что ее ракета 9М729 якобы не соответствует требованиям ДРСМД, хотя российские военные специалисты специально устроили открытый показ нового оружия для иностранных экспертов, чтобы доказать обратное. Россия же утверждает, что пусковые установки системы ПРО США в Европе способны запускать не только противоракеты, но и запрещенные договором крылатые ракеты «Томагавк».

