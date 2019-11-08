Военные США потеряли все предлоги для обоснования присутствия в Сирии, уверен эксперт

Москва, 8 ноября. Заявление официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана о том, что прибыль от контрабанды сирийской нефти идет не США, а курдским боевикам из SDF — ложь, сказанная с целью спасти репутацию американских военных. Об этом заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

По мнению эксперта, доверять словам представителя военного министерства США нельзя, поскольку в сложившейся ситуации он пытается исправить репутацию военнослужащих.

«Конечно же заявление Хоффмана — это ложь. Тут обычная ситуация во всех войнах. Опыт США позволяет проводить прямые аналогии», — сказал Джаралла в беседе со «Словом и делом».

Он напомнил, что военные США со времен Вьетнамской войны всегда занимались контрабандой различных товаров, включая наркотики, а также вели бизнес с местным населением в целях личного обогащения. Все, что сейчас происходит в Сирии, идеально укладывается в отработанные американские схемы.

Поэтому Джаралла склонен доверять словам главы США Дональда Трампа, открыто заявляющего о нелегальной добыче сирийской нефти.

«Прямолинейные заявления Трампа не могли взяться из ниоткуда... Оказалось, что американские военные — это обычные грабители, занимающиеся набиванием своих карманов. И сейчас Хоффман пытается сгладить эту ситуацию, переложить всю ответственность за разграбление сирийских нефтяных запасов на курдских боевиков, сняв ее с американских военных», — объяснил эксперт.

Он отметил, что «столь беспардонный грабеж сирийской нефти выходит за любые рамки».

Эксперт считает, что США уже не могут найти внятных аргументов, чтобы обосновать свое присутствие в Сирии. По мнению Джараллы, последним шагом, после которого американцы потеряли единственную уцелевшую зацепку для своего пребывания в Сирии, стало предательство курдских боевиков после начала операции Анкары «Источник мира».

«Теперь единственное, ради чего в Сирии находятся американские военные, — это грабеж и контрабанда нефти... Очевидно, что Пентагону ничего не остается, кроме как пытаться как-то загладить эту прямолинейность, придумывая себе какие-то новые цели для нахождения в Сирии, чтобы не выглядеть только обыкновенными грабителями. Получается это плохо», — резюмировал политолог.

Факт воровства Соединенными Штатами сирийской нефти удалось подтвердить министерству обороны РФ: 26 октября военное ведомство опубликовало спутниковые фотографии, доказывающие факт незаконной добычи нефти на территориях, захваченных в Сирии курдскими оккупантами. В Минобороны отметили, что ежемесячный доход от такого нелегального бизнеса Соединенных Штатов превышает 30 млн долларов.

Американский лидер после этого неоднократно заявлял о том, что США занимаются в Сирии контрабандой местных нефтяных ресурсов, в частности, он откровенно назвал захват нефти в Заевфратье единственной целью США в Сирии.

Политику США в отношении сирийской нефти резко осудили многие эксперты, отметив, что Вашингтон совместно с курдскими оккупантами нагло обворовывает страну и намеренно способствует эскалации в ней энергетического кризиса.