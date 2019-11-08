Военный эксперт считает, что США словами о «мелких стычках» в Сирии выгораживают курдов

Москва, 8 ноября. США разбрасываются политическими лозунгами, чтобы снова поддержать бандформирования курдов в Сирии. Так военный эксперт, экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев отреагировал на заявление представителя комитета глав штабов американских ВС, контр-адмирала Уильяма Берна.

Военный США ранее заявил, что американские власти констатируют стабилизацию обстановки на севере Сирии после заключения российско-турецкого меморандума и вывода курдских радикалов. По его словам, в целом ситуация в регионе остается спокойной, хотя отдельные «мелкие стычки» все же имеют место.

Как отмечает Nation News, американские военные далеко не первый раз пытаются выгородить курдских боевиков, которых бросили после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Вашингтон прикрывает агрессивные действия бандформирований курдов, провоцирующих боестолкновения с протурецкими силами в Алеппо.

Хатылев подчеркнул, что США действуют в своем стиле. Сначала Вашингтон «поддерживает белых, чтобы те воевали против красных, потом наоборот».

«Все заявления их должностных лиц, начиная от Трампа и заканчивая комитетом начальников штабов, носят декларативный характер», — указал военный эксперт.

Он отметил, что совсем недавно США заявили о своем решении продолжать незаконно и в обход собственных санкций добывать сирийскую нефть. Эксперт задался вопросом, расценивать ли это как объявление войны Дамаску.

Напомним, бандформирования курдов в 2017 году оккупировали нефтяные месторождения, на разработку которых в свое время Сирия потратила огромные средства. При помощи курдских радикалов США принялись воровать нефть у сирийского народа и незаконно вывозить ее, продавая другим странам. При этом действуя в обход собственных же санкций. Ежемесячно Вашингтон получает доход в размере свыше 30 миллионов долларов.

Подтверждение тому представило Минобороны РФ. Ведомство опубликовало снимки космической разведки, на которых запечатлено, как американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдскими бандами территории Сирии.