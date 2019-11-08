Готовивших теракт боевиков ИГ из Ярославской области приговорили к срокам от 9 до 15 лет

Москва, 8 ноября. Боевиков созданной в Ярославской области ячейки террористической организации «Исламское государство»1 приговорили к срокам лишения свободы от 9 до 15 лет, сообщили в управлении ФСБ России по Ярославской области.

Дело боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства» из Ярославской области рассматривали в Москве.

«8 ноября 2019 года 2-м Западным окружным военным судом (бывший Московский окружной военный суд. — Прим. ФАН) вынесен приговор участникам ярославской ячейки международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации», — констатировали в ярославском управлении ФСБ РФ.

Суд приговорил экстремистов к срокам лишения свободы от 9 до 15 лет. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.

Как установили спецслужбы, боевики с помощью мессенджера Telegram установили контракт с террористами «Исламского государства» и планировали совершить теракт в одном из регионов России.

«Реализовать свой преступный замысел террористы не смогли, так как 3 мая 2018 года были задержаны», — приводит слова представителей ведомства ТАСС.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что правоохранители задержали двух жительниц Дагестана, которых подозревают в сборе денег для террористов из «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.