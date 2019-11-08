Российский бомбардировщик Ту-160 легко ушел от устроенной американскими F-35 погони

Москва, 8 ноября. Российский бомбардировщик Ту-160 легко ушел от от устроенной американскими F-35A погони, сообщило китайское издание Sina.

По данным прессы, российское судно проводило плановый полет в международном воздушном пространстве над Японским морем 3 ноября, когда американские самолеты взяли его на сопровождение.

В этот момент Ту-160 перевел двигатель в режим форсаж и смог оторваться от американских истребителей. F-35A, не успев вовремя среагировать на маневр российского самолета, потеряли его из виду.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя «погоню» американских самолетов за российским Ту-160, заявил, что этот инцидент продемонстрировал возрождение армии России.

«Если это все действительно так, то это, конечно, можно рассматривать как позорный случай. Вы кому-нибудь из профессионалов расскажите, что истребители не догнали тяжеленный бомбардировщик, — никто же в это не поверит», — сказал эксперт в беседе с «Царьградом».

Он высмеял американцев, которые не смогли догнать российский бомбардировщик, и высоко оценил работу российской военно-авиационной промышленности, которая, как многие думали, после распада Советского Союза «вряд ли очухается».

Российский стратегический бомбардировщик весит 110 тонн и развивает скорость до 2,2 тыс. км/ч, а вес американских самолетов почти в десять раз меньше, российских, отметил «ФедералПресс». Что касается скорости F-35, то она составляет 1,93 тыс. км/ч.