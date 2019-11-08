Полковник ДНР усомнилась, что Украина пойдет на разведение сил в Петровском 9 ноября

Донецк, 8 ноября. Запланированное на 9 ноября разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское может не состояться. С таким предположением выступила полковник Донецкой Народной Республики Ольга Качура (позывной — «Корса») в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств в районе Петровского начнется в субботу, в полдень по киевскому времени (13.00 по московскому времени).

Ольга Качура усомнилась, что Украина пойдет на разведение сил 9 ноября.

«Честно говоря, не уверена, что разведение состоится. Лично мое мнение, что Украина, которая должна отойти на позиции 2016 года, вряд ли на это пойдет. При этом ДНР необходимо, естественно, настаивать на неукоснительном соблюдении рамочного соглашения», — сказала собеседница ФАН.

Напомним, 4 ноября 2019 года представители ДНР в присутствии сотрудников СМИ, а также миссии ОБСЕ выпустили в Петровском белую ракету — сигнал, свидетельствующий о готовности приступить к разведению, — однако украинская сторона саботировала процесс.

Позже командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины Владимир Кравченко заявил, что Киев готов к разведению сил в районе Петровского в Донбассе 8 ноября. ДНР настаивала на 9 ноября, и эту же дату поддерживает ОБСЕ.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск не согласились с новым киевским руководством, незаконно пришедшим к власти. В ответ ВСУ начали так называемую антитеррористическую операцию, позже переименованную в ООС, против республик Донбасса. Жертвами боевых действий, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.