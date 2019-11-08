РФ и Турция завершили третье совместное патрулирование в Сирии

Москва, 8 ноября. Российские и турецкие военные завершили третье совместное патрулирование нового района на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, военные РФ и Турции провели третий этап патрулирования в новом районе сирийско-турецкой границы. Полная протяженность маршрута, на котором осуществлялось патрулирование, составила 105 километров.

«Третий совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии», — говорится в сообщении.

Совместная группа патрулирования состояла из восемь единиц военной техники, среди которых российские бронированные автомобили «Тайфун», «Тигр» и «БТР-80», а также турецкие бронеавтомобили Kirpi. В состав патруля также входили 50 военнослужащих обеих стран.

Стоит отметить, что первое совместное патрулирование российских и турецких военных состоялось 1 ноября. Военные провели патрулирование в 10-километровой зоне вдоль от сирийско-турецкой границы, проехав более 87 километров. Второе патрулирование было проведено 5 ноября. Протяженность маршрута составила 73 километра.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявили о начале военной операции против курдских террористов на севере Сирии. Главной целью операции являлось создание зоны безопасности в северных районах Сирии, граничащих с Турцией. Кроме того, турецкие военные планировали блокировать трассу М-4, которую террористы использовали для доставки боеприпасов.

Военная операция Анкары была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские террористы не воевали против боевиков ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. Меморандум предполагает совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

1 Организация запрещена на территории РФ.