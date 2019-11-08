Американские наемники из Blackwater решили продолжить длинный список своих преступлений. Как ЧВК, известная расстрелами мирных жителей в Ираке, теперь наводит свои порядки в Сирии — читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Приближение Blackwater

ФАН уже сообщал о том, что США отправили в Сирию не менее 2,5 тысяч наемников из частной военной компании, ранее известной как Blackwater, которая напрямую сотрудничает с Пентагоном и американским военным контингентом, оставленным удерживать захваченную США сирийскую нефть.

ЧВК Blackwater, созданная бывшим офицером отряда SEAL («Морские Котики») Эриком Принсом, активно действовала во время американской оккупации Ирака и отметилась многочисленными военными преступлениями против мирного населения.

По сообщениям источника ФАН в провинции Дейр-эз-Зор, США используют наемников из ЧВК Blackwater для того, чтобы замаскировать свое присутствие на оккупированных месторождениях нефти и газа в Сирии. Использование ЧВК позволяет Вашингтону наращивать военное присутствие на восточном берегу Евфрата, официально при этом заявляя о резком сокращении своего контингента.

Базы ЧВК в Ас-Суваре

Как выяснилось, американские военные создают две новые базы на востоке Сирии, в богатой нефтью части провинции Дейр-эз-Зор. Местные источники рассказали турецкому агентству Anadolu, что базы США будут построены в районе населенного пункта Ас-Сувар. Стало известно, что Пентагон задействовал в этом районе большое количество строительной техники; в регион были дополнительно направлены 250-300 кадровых военнослужащих армии США, а также бронетранспортеры, тяжелое вооружение и боеприпасы, которых хватило бы для обеспечения значительных сил в этом регионе.

Источник ФАН на восточном берегу реки Евфрат — местный житель из бедуинского племени баггара, попросивший не раскрывать его личность, — подтверждает, что строительство военных баз ведется полным ходом. Более того, он видел конвой военной техники, в котором находились иностранцы с военным снаряжением без опознавательных знаков, которые разговаривали между собой на английском языке.

«Это были не военные, я видел американских военных много раз и знаю, как они выглядят. Это были не военные», — поделился источник ФАН. — Мы наблюдали сотни людей в бронежилетах и с оружием. Прибыли тысячи наемников. Они напрямую подчиняются американскому военному контингенту, расположенному в районе нефтяных полей. Эту информацию мне подтвердили мои знакомые в мухабарате», — пояснил источник ФАН.

Тропа Blackwater через границу Сирии

По словам жителей Восточного Дейр-эз-Зора, американские наемники прибыли с севера. Предполагаемый путь их следования идет из Ирака в Сирию и находится в зоне контроля США и сил Иракского Курдистана.

С военных баз США в Эр-Рутбе, Аль-Кайяре и Киркуке американские ЧВК перевозятся через Синджар. В районе Ас-Сфука, прямо на глазах у иракских пограничников американские наемники попадают в провинцию Дейр эз-Зор.

Через Ас-Сувар, где расположен новый командный пункт оккупационных войск США, сотрудников американских ЧВК распределяют по нефтяным полям, расположенным на восточном берегу Евфрата.

Езидский ключ к границе Сирии

Русскоязычный источник Федерального агентства новостей, проживающий в иракском городе Сулеймания, который находится к востоку от Киркука, рассказал, что в первой половине октября в Синджаре состоялась встреча между Хайдаром Шашо, бывшим командующим езидского ополчения в Ираке, и функционерами правящей партии Иракского Курдистана, среди которых был советник министра природных ресурсов регионального правительства.

По словам источника, на встрече также присутствовал заместитель Раймонда Бартоло, исполнительного директора мальтийской логистической компании TUG Malta, имя которого неизвестно, а также сотрудники некой «силовой структуры США». Как выяснилось позже, они представляли интересы ЧВК Blackwater.

Стоит отметить, что не так давно езид Хайдар Шашо и его партия вышли из езидского альянса в Ираке, поддержав коалицию курдских партий, возглавляемую иракской «Демократической партией Курдистана» (ДПК). Теперь голоса значительной части езидского населения Синджара на местных выборах оказались в руках ДПК.

Источник ФАН указал, что прошедшая встреча была инспирирована тем, что езидский лидер Шашо начал активно сотрудничать с правящей партией Иракского Курдистана, которую он сам до недавнего времени обвинял в оказании помощи боевикам ИГ1 (организации запрещена в РФ).

По итогам встречи, руководство Иракского Курдистана получило полноценный контроль над участком сирийско-иракской границы к западу от Синджара, а также участком трансграничной автострады Дейр-эз-Зор — Синджар — Мосул — Эрбиль.

Главной темой встречи была объявлена «поддержка транспортировки» неких «ценных грузов», которые уже в ближайшее время ожидались с той стороны границы. Логисты TUG Malta будут обеспечивать организацию транспортировки грузов и координацию их охраны вместе с наемниками ЧВК Blackwater.

Как легализовали Blackwater

После событий в Ираке, когда наемники Blackwater «прославились» на весь мир своими военными преступлениями против мирных жителей, Эрик Принс вынужден был несколько раз поменять название своей ЧВК, а также максимально дистанцироваться в информационном пространстве от созданной им же структуры, которая, тем не менее, продолжила принимать заказы от Пентагона и разведсообществ США.

В 2018 году, когда все забыли о событиях в Ираке, раскрученный бренд Blackwater вновь появился в своем изначальном виде. Наемники Эрика Принса были легализованы как крупная оружейная компания Blackwater Ammunition, непосредственно связанная с целой сетью фирм, действующих из Мальтийской офшорной зоны.

Эти компании способны в краткие сроки набрать бойцов, вооружить их, прикрывая контрактами с Blackwater Ammunition и магазином оружия Fieldsports, а при необходимости и обеспечить морским транспортом с помощью Unified Services Group — и в руководстве всех этих компаний присутствует Принс или его «ближний круг».

Мальтийская империя Blackwater

И TUG Malta и Blackwater Ammunition зарегистрированы на Мальте; вероятно, бывшая ЧВК Эрика Принса и TUG Malta сотрудничают уже долгое время, поскольку ассоциированные с Blackwater охранные компании на постоянной основе работают с морскими перевозчиками. Есть основания полагать, что к услугам ЧВК в сфере охраны грузоперевозок регулярно обращаются все крупные логистические компании Мальты.

TUG Malta известна, среди прочего, активностью в странах, пострадавших от «арабской весны» и порожденных ею гражданских войн. В феврале 2013 года два судна TUG Malta регулярно совершали рейсы в ливийские портовые города Триполи и Хомс. В частности, с помощью специалистов компании в гавани Триполи в 2013 году был поднят севший на мель сухогруз Tasman Sea, принадлежавший голландской компании SMIT International. В том же году компания отбуксировала судно итальянской Grimaldi Group из порта ливийского Хомса на ремонт в мальтийских доках. Во всех этих операциях, по имеющейся у ФАН информации, принимали участие сотрудники Blackwater, занимавшиеся обеспечением безопасности.

Федеральное агентство новостей попыталось получить у TUG Malta комментарий по поводу деятельности логистической компании в Ираке и ее связях с частными военными компаниями и Пентагоном. Представители компании отказались от комментариев о работе своих специалистов в данном регионе.

Американские ЧВК — инструмент Пентагона

Американские ЧВК — и прежде всего Blackwater Эрика Принса — уже больше 20 лет являются незаменимым инструментом США для контроля и разграбления оккупированных регионов Ближнего Востока. Оставаясь неуязвимыми и для американского, и для местного правосудия, сотрудники ЧВК Blackwater долгие годы принимают участие в военных операциях США, позволяя Пентагону «не марать руки» убийством мирных жителей или прямым захватом ценностей в подвергшихся вторжению странах.

Повышенный интерес СМИ к деятельности американских частных военных компаний вынудил Принса отказаться от старого названия, ставшего «визитной карточкой» созданной им организации — однако Blackwater/Academi продолжает активно действовать через систему «дочерних» и подставных контор. Ключевые фирмы этого «холдинга» зарегистрированы именно на Мальте. В частности, магазин оружия Fieldsports, поставляющий стволы и боеприпасы к ним в страны Ближнего Востока и Северной Африки, и группа компаний Unified Services Group, которая обеспечивает «безопасность морских перевозок» (являясь, по сути «ЧВК на водах»).

Созданные Принсом схемы позволяют легализовывать присутствие сотрудников ЧВК в таких странах, как Ирак, - прикрытием поставок оружия десятки и сотни американских бойцов попадают к месту незаконных военных и экономических операций ВС США в Сирии.

Федеральное агентство новостей продолжает изучать информацию о незаконной деятельности ЧВК Blackwater в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и в ближайшее время выпустит материал о том, как американские наемники терроризируют местное население оккупированных США территорий.

1 Организация запрещена на территории РФ.