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В Союзе студентов РФ требуют наказать уличенных в домогательствах преподавателей

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В Союзе студентов РФ требуют наказать уличенных в домогательствах преподавателей

Санкт-Петербург, 8 ноября. Многие российские вузы скрывают случаи домогательств со стороны преподавателей, не желая выносить сор из избы. Об этом в пятницу заявил заместитель председателя Всероссийского союза студентов России Михаил Гусев.

Так он прокомментировал скандал, разразившийся вокруг преподавателя РГПУ и депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского, которого обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам.

«Они (вузы — Прим. ФАН) стараются решать такие проблемы внутри, и соответствующие преподаватели получают наказание. Понятно, что так не должно быть, и такие вещи необходимо пресекать. К преподавателю должны быть применены максимальные санкции», — пояснил Гусев порталу Nation News.

Кроме того, слухи о домогательствах редко покидают стены учебных заведений, поскольку многие студенты боятся признаваться, что стали жертвами харассмента. Если они и обращаются в союз студентов, то преимущественно для того, чтобы решить обычный конфликт с преподавателем, не выходящий за рамки деловых отношений.

Накануне в редакцию Nation News пришло письмо от бывшей выпускницы Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Девушка утверждает, что Борис Вишневский, который преподает в этом вузе политологию, домогался до нее самой, когда она училась на первом курсе, и до других студенток. Сам же Вишневский все обвинения категорически отрицает, уверяя, что никогда не преподавал для первокурсников. По словам депутата, он ведет лекции для учащихся второго курса и магистров.

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Источник: Nation News
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