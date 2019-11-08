Зеленский назвал Украину алмазом и привлекательным стартапом

Киев, 8 ноября. Иностранцам стоит больше денег вкладывать в Украину, тогда она превратится из алмаза в настоящий бриллиант. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на Международном экономическом форуме в Киеве.

В своей весьма эмоциональной речи на мероприятии Зеленский призвал иностранных инвесторов обратить внимание на возглавляемую им страну. Глава государства назвал Украину одним из наиболее интересных и привлекательных стартапов на планете Земля, а также метафорически — драгоценным камнем.

«Украина — это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, а во всем мире», — передает его слова радио Sputnik.

Президент заверил, что иностранные инвестиции в Украину будут надежно защищены от расхищения.

Как отмечает «Царьград», пользователи Сети без внимания речь главы государства не оставили. Они отметили, что у Зеленского проявился «талант к попрошайничеству», которому позавидовал бы даже персонаж романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова Киса Воробьянинов.

Напомним, что буквально на днях бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко предрек Украине энергетический коллапс. Парламентарий обратил внимание, что в стране уже начались проблемы с отоплением. Чиновники с Западной Украины считают, что «скоро начнутся холодные бунты, будут перекрывать дороги, выходить в городах на майданы». Все это может произойти, по словам Журавко, в случае прекращения транзита российского газа.