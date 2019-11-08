Жалоба студенток на домогательства депутата Вишневского может дойти до Минобрнауки и МВД

В Сети набирает силу скандал, связанный с депутатом Законодательного собрания Петербурга Борисом Вишневским. Бывшая студентка РГПУ имени Герцена, где Вишневский преподает на кафедре политологии, прислала письмо в «Народные новости» с просьбой помочь привлечь к ответственности профессора. С ее слов, Вишневский неоднократно домогался студенток младших курсов. Федеральное агентство новостей решило разобраться, как необходимо действовать девушкам в подобной ситуации.

Существуют сразу несколько путей попытаться добиться наказания для преподавателя, который домогается юных студенток. В случае, если девочка несовершеннолетняя, лучше сразу обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Потому что проверку в любом случае будут проводить они.

Если же студентке уже исполнилось 18, то существуют и другие способы. Первый — это жалоба ректору вуза. Иногда это бывает достаточно эффективная мера: ректор может просто уволить преподавателя по этическим нормам. Можно привести ряд примеров «удачных» жалоб. Подобные увольнения были в Высшей школе экономики, в Ульяновском институте гражданской авиации, где работы лишились сразу два преподавателя — начальник первого курса пилотов и преподаватель по организации воздушного движения.

Однако бывает, что ректор в силу каких-то причин встает на сторону преподавателя и отказывается проводить проверку по факту обращения.В таком случае существует третий путь — обращение в министерство науки и высшего образования, если вуз имеет статус федерального, как в случае с университетом имени Герцена. Студенты могут отправить письмо на имя министра, которое сразу передадут в отдел развития механизмов обеспечения (достижения) комплексных результатов общего образования департамента общего образования. Специалисты отдела и будут проводить проверку по факту обращения.

«Подобный прецедент уже был, — рассказал источник ФАН в ведомстве. — Жалоба была на преподавателя РГСУ, а ректор посчитал ее необоснованной, так как преподаватель был на очень хорошем счету и хороший профессионал. Министерство начало проводить свою проверку. Но все-таки самый эффективный способ достичь желаемого результата — обращение в правоохранительные органы. Тогда проверки будут проводить уже все».

Адвокат Лариса Фон-Арев рассказала, как действовать при обращении в правоохранительные органы в случае харрасмента со стороны преподавателя.

«Статья 133 Уголовного кодекса Российской Федерации «Понуждение к действиям сексуального характера» по каждому заявлению требует индивидуального рассмотрения, — заметила собеседница ФАН. — Статья предусматривает способ совершения данного преступления — с помощью шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего. В каждом отдельном случае необходимо рассматривать весь комплекс доказательств и, в том числе, учитывать возможность неправильного восприятия ситуации или оговора».

Прежде всего, если вы попали в такую ситуацию, вам необходимо получить доказательства неправомерных действий обидчика.

«Если преподаватель угрожает не принять экзамен, необходимо провести аудио- или видео-фиксацию процесса сдачи и оспаривать действия преподавателя и иных лиц. При этом необходимо помнить, что доказательством является только запись, предоставленная на первоначальном носителе информации. Флешка или другой носитель, на который произведена перезапись с первоисточника, достаточным доказательством являться не будет. Затем предполагаемым потерпевшим, ни в коем случае не умаляю их процессуального статуса, нужно обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы были проведены оперативно-разыскные мероприятия по фиксации доказательств по заявлению», — посоветовала адвокат.

Часто пострадавшие боятся и не хотят идти в полицию, считая, что их не станут слушать. Фон-Арев настаивает на том, что сотрудники правоохранительных органов обязаны реагировать на такие сигналы о нарушении законодательства.

«Надо обращать внимание на обязанность сотрудников правоохранительных органов не формально, а в соответствии с законом реагировать на такие заявления. Фиксация доказательств зависит, в том числе, от оперативного реагирования правоохранительных органов и качества проведения мероприятий. Мероприятия по заявлениям лиц предусмотрены законом об оперативно-разыскной деятельности», — пояснила она.

Молодым людям, не имеющим четких представлений в области уголовно-процессуального права, лучше сразу обратиться за помощью к адвокату и уже с ним проходить все этапы. Это не только поддержит их в процессе, но и с большими шансами приведет к положительному результату.