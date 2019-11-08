Сторонники Вишневского считают реальным факт его домогательств к юным студенткам

Санкт-Петербург, 8 ноября. Соратники депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского верят, что он действительно мог домогаться к студенткам во время преподавательской деятельности. Об этом говорится в закрытом чате «Боевой отряд ИКМО Яблоко».

Статью о сексуальных домогательствах депутата разместил в чате «яблочников» один из его сторонников. Ссылку он сопроводил словами «Видели дезу про Вишневского?». Однако соратники Вишневского вопреки ожиданиям стали объяснять, почему депутат мог соблазниться. Более того, они начали оправдывать сексуальные домогательства к юным девушкам, а некоторым даже захотелось побывать в шкуре такого сластолюбивого преподавателя.

«А точно деза? Герцена — это ж бабский вуз. Был бы я там преподом, «автоматы» только так бы выдавал», — написал однопартиец Вишневского.

«Мне тоже кажется, что мог. Нормальный мужик, вокруг первокурсницы молоденькие. У нас тоже такие преподы есть», — согласился другой комментатор.

Напомним, ранее одна из выпускниц Российского государственного педагогического университета имени Герцена, в котором преподавал Вишневский, направила письмо в редакцию Nation News. Девушка рассказала, что депутат ЗакСа приставал к студенткам. По словам выпускницы, от действий Вишневского пострадали как минимум четыре девушки.

Автор письма рассказала, что объектами сексуальных домогательств «яблочника» становились студентки, не всем из которых исполнилось 18 лет. Кроме того, от излишнего внимания озабоченного Вишневского чаще всего страдали приезжие, поскольку в Петербурге у них нет родственников, которые могли бы их защитить, утверждает девушка.

По словам выпускницы, член городского ЗакСа любил «козырять» депутатской корочкой, чтобы уберечь себя от возможных жалоб на сексуальные домогательства. Девушка считает, что за подобное поведение Вишневского нужно не только отстранить от преподавательской деятельности, но и исключить из Законодательного собрания Петербурга.

Известная феминистка, журналистка и блогер Татьяна Никонова поддержала девушек, пожаловавшихся на домогательства высокопоставленных мужей. В комментарии Федеральному агентству новостей она сказала, что о подобных проблемах нельзя молчать, иначе они достигнут колоссального масштаба. Отметим, что сам Вишневский ожидаемо отрицает все обвинения.