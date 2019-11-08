Собчак впервые пристыдили за мужа

Москва, 8 ноября. Журналистка Ксения Собчак в Instagram рассказала, как на нее набросились религиозные активисты из-за прошедшего спектакля режиссера Максима Диденко в Театре на Малой Бронной, художественным руководителем которого является супруг ведущей Константин Богомолов.

Постановка Диденко по роману Владимира Сорокина «Норма» вызвала, как пишет пресса, возмущение у представителей православия. Группа активистов, по словам Собчак, пыталась сорвать спектакль.

«Первое впечатление самое забавное: подхожу к театру, тороплюсь, и вдруг группа людей с камерами у главного входа видит меня и с криком «Вот она, его жена. Позор-позор» буквально набрасывается на меня», — написала 38-летняя знаменитость.

Звезда призналась, что такие нападки ее удивили, поскольку ей зачастую приходилось слушать критику в свой адрес, в том числе из-за проекта «Дом-2», который она вела почти десять лет, и за интервью с известной в прошлом балериной Анастасией Волочковой. Но из-за мужа и его театр ее никогда не стыдили, добавила Собчак.

«Новый и от этого даже волнующий меня опыт», — резюмировала теледива.

Напомним, Константин Богомолов и Ксения Собчак поженились в сентябре этого года, напомнил телеканал «360». Пара приехала в отдел ЗАГС на черном катафалке, украшенном цветами. Надпись на автомобиле гласила: «Только смерть разлучит нас». Свадьба Богомолова и Собчак, как считают СМИ, стала одной из главных в этом году, отметил «ФедералПресс».