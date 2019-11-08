Глава Торгово-промышленной палаты РФ назвал самые перспективные направления малого бизнеса

Москва, 8 ноября. Направления малого бизнеса, связанные с удовлетворением потребностей человека в повседневной жизни, станут наиболее перспективными в ближайшие годы. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил глава Торгово-промышленной палаты России (ТПРФ) Сергей Катырин.

Президент ТПРФ встретился с журналистом в кулуарах II Всероссийского форума семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия!», который проходил в Москве с 6 по 8 ноября.

«Самым перспективным и эффективным направлением для приложения сил малого бизнеса в ближайшие годы будет все, что непосредственно связано с жизнью человека», — отметил Катырин.

При этом он уточнил, что речь идет о работе, связанной с «питанием, одеждой, малым строительством, ремонтом жилья, спортом и отдыхом, а также воспитанием детей».

«Все то, из чего состоит ежедневная жизнь человека в ближайшие годы будет становиться все более перспективным полем для бизнеса. Человек в центре, так я считаю», — добавил Катырин

Работа форума «Успешная семья — успешная Россия!» направлена на популяризации семейного бизнеса в РФ. Участники форума обсуждают вопросы создания благоприятной среды для семейного предпринимательства, а также пути его дальнейшего развития.