Киев, 8 ноября. Разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское на востоке Украины начнется в субботу в полдень. Об этом рассказал специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, разведение сил назначено на 12.00 по местному времени (13.00 по московскому времени). ОБСЕ объявила дату начала разведения сил в Петровском.

«Разведение сил и средств начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12.00 часов по киевскому времени», — говорится в сообщении.

Ранее Киев заявил о готовности к разведению сил в районе Петровского. Украина настаивает на том, чтобы процесс отвода сил состоялся в пятницу. Вместе с тем представители Донецкой Народной Республики считают субботу более подходящим днем.

Ранее обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева оценила вероятность разведения сил в Петровском как 8, так и 9 ноября. По ее словам, украинская сторона обстрелами из гранатометов провоцирует военных ДНР. Киев, по всей видимости, изобразит попытку разведения 8 ноября, а в итоге обвинит в срыве процесса республику, считает она.

Что же касается 9 ноября, то украинская сторона, полагает Макеева, традиционно проигнорирует запуск белой ракеты представителями ДНР. Отметим, что разведение сил должно было начаться в Петровском в ДНР и Золотом в ЛНР еще 7 октября. Однако, попытки отвести войска закончились провалом. Украинская сторона не раз срывала процесс. Поэтому удалось развести силы и средства к сегодняшнему дню только в Золотом. Как писал RT, ДНР и ЛНР пообещали ответ в случае ввода украинской полиции в Донбассе.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.