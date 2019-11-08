Путин подарил Токаеву шахматы и получил в дар роман-эпопею «Путь Абая»

Алма-Ата, 8 ноября. Президент России Владимир Путин подарил казахскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву шахматный набор, в взамен получил& роман-эпопею Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Об этом рассказал пресс-секретарь главы Казахстана Берик Курмангали.

Президенты встретились 7 ноября на полях XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«По завершении официальных мероприятий Форума межрегионального сотрудничества в Омске главы государств обменялись памятными подарками», — написал на своей странице в Facebook Курмангали.

Токаев вручил своему коллеге из России юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая», выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.

Путин со своей стороны подарил лидеру Казахстана эксклюзивный шахматный набор — элементы настольной игры выполнены из мрамора и малахита и украшены серебром и позолотой.

Представитель казахского лидера опубликовал видео обмена подарками.

Напомним, 6 и 7 ноября в Омске проходил XVI Форум межрегионального сотрудничества двух стран. Лидеры России и Казахстана обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, поддержали программу совместных действий по развитию пунктов пропуска на российско-казахстанской границе.

Российский лидер подчеркнул, что особое внимание в разработке этой программы следует уделить вопросам улучшения приграничной инфраструктуры и расширению пропускной способности погранпереходов между странами.

Президент Казахстана рассказал о приятных впечатлениях от поездки в Омск и поделился, что даже успел посмотреть местные телевизионные передачи и таким образом окунуться в местную жизнь.