Известная фем-активистка поддержала девушек, пожаловавшихся на домогательства Вишневского

Выпускница Российского государственного педагогического университета имени Герцена обвинила депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, преподающего на кафедре политологии, в сексуальных домогательствах к ней и ее сокурсницам. Известная феминистка, журналистка и блогер Татьяна Никонова поддержала девушек и напомнила, что в таких ситуациях молчать нельзя, иначе проблема приобретет колоссальные масштабы.

В письме, которое бывшая студентка Вишневского прислала в редакцию «Народных новостей», утверждается, что Борис Лазаревич «выбирает объектами страсти только что приехавших из провинции первокурсниц: у них пока нет в городе ни друзей, ни знакомых, их некому защитить».

«Если кто-то все-таки решится обратиться за помощью — у него припасена депутатская «корочка», он очень любит ей козырять перед наивными девушками. Об этом не принято говорить, но в студенческой среде ходят слухи о том, что Вишневскому интересны не только девушки, но и юноши: говорят, что и они нередко становятся жертвами домогательств и прозрачных намеков с его стороны», — сказано в письме за подписью выпускницы РГПУ им. Герцена по имени Кристина.

Девушка, как и ее бывшие сокурсницы, считает, что подобные люди не должны преподавать в одном из старейших вузов страны и заседать в городском парламенте.

«Он злоупотребляет служебным положением, пользуется наивностью молодых людей в своих интересах, с ним невозможно договориться, — подчеркнула автор письма. — Вишневский и так поломал много судеб, но его боятся, а потому — молчат».

Сам парламентарий «категорически опроверг» эти утверждения, заявив, что это все ложь. По словам Вишневского, он никогда не преподавал у первого курса в Герцена, а только у второго и магистров.

«Поэтому пусть она со своим враньем отправляется куда-нибудь подальше», — сказал депутат.

Прокомментировать эту историю Федеральное агентство новостей попросило известную фем-активистку Татьяну Никонову, которая считает, что в России необходимо ужесточить наказание за сексуальное домогательство.

«Нам нужно другое законодательство и нам нужно образовывать общество, чтобы общественный консенсус был на стороне пострадавших. И нужно, чтобы люди, позволяющие себе слишком многое, становились изгоями. Только страх этого поможет остановить харрасмент», — заявила собеседница ФАН.

Татьяна Никонова напомнила, что к сожалению, подобные ситуации, когда молодые девушки, да и юноши — тоже, подвергаются домогательствам со стороны своих преподавателей, происходят нередко и повсеместно.

Так, пару лет назад выяснилось, что в московской школе для одаренных детей директор и его заместитель два десятка лет сексуально домогались своих учениц. А о преподавателях-эротоманах из различных вузов то и дело появляются новости в СМИ и заметки в соцсетях. Правда, в России это, как правило, не заканчивается громкими увольнениями.

«Но я бы не сказала, что на Западе ситуация сильно отличается от нашей. Потому что девушки и женщины в западных странах тоже боятся огласки, боятся, что после их признаний последуют неприятности для них самих. То есть, если мы говорим о студентках, то они очень часто рискуют быть исключенными из учебного заведения за свою откровенность. Или о них будут грубо отзываться. Потому что мы знаем, как отзываются о женщинах, которые заявляют о таких вещах», — отметила Татьяна Никонова.

Собеседница ФАН объяснила, что очень молодые девушки, как правило, еще не умеют за себя постоять, а потому сластолюбивые профессора-доценты выбирают их в качестве объектов сексуального домогательства.

«Если взрослый и опытный мужчина выбирает себе молоденькую девочку, он априори рассчитывает, что она не найдет в себе душевных сил противостоять ему», — заметила фем-активистка.

Она добавила, что в вузах выстроена строгая иерархия, и у преподавателей зачастую гораздо больше прав, чем у студентов. Поэтому и случаются злоупотребления правами со стороны преподавателей. А если они почувствовали себя безнаказанными благодаря тому, что их жертвы запуганы и молчат, то есть риск, что сексуальное домогательство в вузе приобретет колоссальные масштабы. Вот почему молчать нельзя и вот почему выпускницы РГПУ поступили правильно, рассказав о поведении их преподавателя политологии. А правда это или клевета — разберутся правоохранители.