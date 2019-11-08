Известная фем-активистка поддержала девушек, пожаловавшихся на домогательства Вишневского

Выпускница Российского государственного педагогического университета имени Герцена обвинила депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, преподающего на кафедре политологии, в сексуальных домогательствах к ней и ее сокурсницам. Известная феминистка, журналистка и блогер Татьяна Никонова поддержала девушек и напомнила, что в таких ситуациях молчать нельзя, иначе проблема приобретет колоссальные масштабы.
В письме, которое бывшая студентка Вишневского прислала в редакцию «Народных новостей», утверждается, что Борис Лазаревич «выбирает объектами страсти только что приехавших из провинции первокурсниц: у них пока нет в городе ни друзей, ни знакомых, их некому защитить».
«Если кто-то все-таки решится обратиться за помощью — у него припасена депутатская «корочка», он очень любит ей козырять перед наивными девушками. Об этом не принято говорить, но в студенческой среде ходят слухи о том, что Вишневскому интересны не только девушки, но и юноши: говорят, что и они нередко становятся жертвами домогательств и прозрачных намеков с его стороны», — сказано в письме за подписью выпускницы РГПУ им. Герцена по имени Кристина.
Девушка, как и ее бывшие сокурсницы, считает, что подобные люди не должны преподавать в одном из старейших вузов страны и заседать в городском парламенте.
«Он злоупотребляет служебным положением, пользуется наивностью молодых людей в своих интересах, с ним невозможно договориться, — подчеркнула автор письма. — Вишневский и так поломал много судеб, но его боятся, а потому — молчат».
Сам парламентарий «категорически опроверг» эти утверждения, заявив, что это все ложь. По словам Вишневского, он никогда не преподавал у первого курса в Герцена, а только у второго и магистров.
«Поэтому пусть она со своим враньем отправляется куда-нибудь подальше», — сказал депутат.
Прокомментировать эту историю Федеральное агентство новостей попросило известную фем-активистку Татьяну Никонову, которая считает, что в России необходимо ужесточить наказание за сексуальное домогательство.
«Нам нужно другое законодательство и нам нужно образовывать общество, чтобы общественный консенсус был на стороне пострадавших. И нужно, чтобы люди, позволяющие себе слишком многое, становились изгоями. Только страх этого поможет остановить харрасмент», — заявила собеседница ФАН.
Татьяна Никонова напомнила, что к сожалению, подобные ситуации, когда молодые девушки, да и юноши — тоже, подвергаются домогательствам со стороны своих преподавателей, происходят нередко и повсеместно.
Так, пару лет назад выяснилось, что в московской школе для одаренных детей директор и его заместитель два десятка лет сексуально домогались своих учениц. А о преподавателях-эротоманах из различных вузов то и дело появляются новости в СМИ и заметки в соцсетях. Правда, в России это, как правило, не заканчивается громкими увольнениями.
«Но я бы не сказала, что на Западе ситуация сильно отличается от нашей. Потому что девушки и женщины в западных странах тоже боятся огласки, боятся, что после их признаний последуют неприятности для них самих. То есть, если мы говорим о студентках, то они очень часто рискуют быть исключенными из учебного заведения за свою откровенность. Или о них будут грубо отзываться. Потому что мы знаем, как отзываются о женщинах, которые заявляют о таких вещах», — отметила Татьяна Никонова.
Собеседница ФАН объяснила, что очень молодые девушки, как правило, еще не умеют за себя постоять, а потому сластолюбивые профессора-доценты выбирают их в качестве объектов сексуального домогательства.
«Если взрослый и опытный мужчина выбирает себе молоденькую девочку, он априори рассчитывает, что она не найдет в себе душевных сил противостоять ему», — заметила фем-активистка.
Она добавила, что в вузах выстроена строгая иерархия, и у преподавателей зачастую гораздо больше прав, чем у студентов. Поэтому и случаются злоупотребления правами со стороны преподавателей. А если они почувствовали себя безнаказанными благодаря тому, что их жертвы запуганы и молчат, то есть риск, что сексуальное домогательство в вузе приобретет колоссальные масштабы. Вот почему молчать нельзя и вот почему выпускницы РГПУ поступили правильно, рассказав о поведении их преподавателя политологии. А правда это или клевета — разберутся правоохранители.
«Разница между Россией и Западом заключается в том, что скандалы из-за сексуальных домогательств там приводят к увольнениям и испорченной репутации, а у нас максимум — пошумят, а потом очень быстро забудут.
Да, западное общество точно так же, как и наше, делится на тех, кто обвиняет жертву насилия в провоцирующем поведении, и тех, кто поддерживает их. Но последствия разные. И пока такое (харрасмент. — Прим. ФАН) происходит с депутатами федерального значения или городского, ничего не изменится», — считает фем-активистка.