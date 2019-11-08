Минобороны показало видео установки первого купола на Главный храм ВС России

Москва, 8 ноября. Министерство обороны России опубликовало видео установки первого из шести куполов Храма Воскресения Христова, который считается главным храмом ВС РФ.

На кадрах видно, как строители поднимают позолоченный купол с помощью подъемного крана и медленно опускают на одну из башен храма. Кроме того, можно заметить, что строители частично сделали крышу над главным входом.

«Купол весом 34 тонны установили за час на высоту 20 этажного дома. За последние несколько лет такой сложный подъем в России никто не реализовывал. Основа конструкции купола, создана по оригинальному проекту, каркас из высоколегированной стали», — говорится в сообщении военного ведомства.

Купол состоит из 32 изготовленных отдельно металлических деталей. Его прочность рассчитана на долгую службу — от 300 до 1500 лет. В ближайшее время специалисты соберут оставшиеся шесть конструкций. Вес самого большого купола составляет около 80 тонн. Для его подъема строителям придется увеличить контрнагрузку самого крана до 1250 тонн.

Все луковичные главы по византийской традиции имеют форму, напоминающую шлем русского воина. Верхняя часть вытянута, что соответствует канонам древнерусской архитектуры.Такими куполами украшены Успенский собор во Владимире и церковь Петра и Павла в Смоленске.

Настоятель Главного храма ВС РФ Епископ Стефан отметил, что водружение купола — знаменательное событие. По его словам, строение превращается в храм именно в тот момент, когда поднимают купола и устанавливают кресты.

Строящийся храм Воскресения Христова расположен в подмосковной Кубинке. Он посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также всем ратным подвигам русского народа. Предполагается, что храм будет окончательно возведен в 2020 году.