Психолог рассказала, какие комплименты нужны мужчинам

Москва, 8 ноября. Психолог Анна Литвинчук рассказала, что комплименты нравятся не только женщинам, но и мужчинам. Последним комплименты помогают стать увереннее в своих силах.

Правильный комлимент окрыляет мужчину, заслуженная похвала способствует развитию отношений. По словам Литвинчук, мужчина должен слышать о своей силе.

Ему понравятся слова о том, что с ним легко и безопасно. Мужчина оценит, если спутница похвалит его мускулатуру.

Представителям сильной половины человечества важна оценка его окружения. Если женщина положительно отзовется о его родителях и друзьях, он будет очень доволен, пишет Planet Today.

Многим мужчинам нравится, когда женщины замечают его качества. Некоторые нуждаются в поддержке. Например, можно сказать о его уверенности в себе и умении достигать целей.

Комплимент — это не только то, что нравится женщине. Комплимент должен быть адекватным, чтобы мужчина не расценивал ваши слова как лесть.

Приятные слова, безусловно, повышают самооценку мужчины. Но он всегда почувствует, если в ваших словах есть фальшь.

Ранее психолог назвал самые простые способы борьбы со стрессом. Он предложил смотреть на огонь, воду и плавающих уток. Многим помогает прогулка на свежем воздухе.