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Тарасов объяснил Канделаки свои слова о «леще» беременной супруге

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Тарасов объяснил Канделаки свои слова о «леще» беременной супруге

Москва, 8 ноября. Российский футболист Дмитрий Тарасов заявил, что его слова о рукоприкладстве в отношении женщин были шуткой, которую неверно истолковали. Свою позицию насчет домашнего насилия он прояснил в интервью телеведущей Тине Канделаки.

Ранее в новом выпуске YouTube-шоу своего друга, музыканта T-Killah Тарасов заявил о некой «красной зоне», куда его супруге заходить нельзя. Иначе, если она не беременна, может «получить леща», добавил футболист.

Высказывание спортсмена вызвало бурную реакцию в социальных сетях, пишет «Царьград». Слова Тарасова удивили его друзей, которые уверены, что поднимать руку на женщину нельзя ни при каких обстоятельствах. Высказалась и сама Канделаки, возмущенная заявлением спортсмена.

В своем Telegram-канале она впоследствии написала, что футболист оперативно откликнулся на ее комментарий и решил объяснить произошедшее.

«Не имею никакого отношения к насилию, и никогда в жизни и мысли такой не было. Я воспитывался в семье, где это было исключено», — подчеркнул он в беседе с телеведущей.

Тарасов объяснил Канделаки свои слова о «леще» беременной супруге

Как отметил Тарасов, он очень любит свою беременную супругу и рад, что она может посмеяться над тем, чего футболист «позволяет и не позволяет себе в жизни».

«Об этом мы и сказали в выпуске с T-Killah, что хотели вывести наших девушек из себя», — добавил он.

Напомним, Анастасия Костенко стала третьей супругой Тарасова. Летом прошлого года у пары родилась дочь Милана, сейчас жена футболиста ждет второго ребенка.

В 2016 году Тарасов развелся с известной певицей и звездой реалити-шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой. Примечательно, что совсем недавно девушка призналась — она стала жертвой домашнего насилия. Имя тирана она, однако, не назвала. Канделаки напомнила об этом в разговоре с Тарасовым. Тот подчеркнул, что не был единственным мужчиной Бузовой, поэтому здесь «нечего комментировать», передает телеканал «360».

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Источник: Telegram-канал Тины Канделаки
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