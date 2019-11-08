ООН назвала число боевиков, находящихся в сирийском Идлибе

Москва, 8 ноября. Более 10 тысяч боевиков находятся в сирийской провинции Идлиб, заявил координатор мониторинговой группы ООН по террористическим группировкам «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и радикальному движению «Талибан»1 (все организации запрещены в РФ. — Прим. ФАН) Эдмунд Вальтер Фиттон-Браун.

По его словам, на территории Сирии и Ирака могут находиться более 20 тысяч иностранных боевиков, сообщил Фиттон-Браун.

Он добавил, что группа мониторинга ООН посчитала число террористов, которые находятся в сирийской провинции Идлиб.

«Значительно больше 10 тысяч боевиков», — заявил РИА Новости представитель всемирной организации, добавив, что следует также брать в расчет посредников и сторонников, в том числе тех, которые находятся в лагерях на севере Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе в республике над террористической группировкой «Исламское государство». В настоящее время сирийские власти занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев на родину.

В конце октября РФ и Турция меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение турецкой военной операции «Источник мира» против курдских боевиков, которые сотрудничают с ИГ1, и патрулирование созданной Анкарой на севере САР зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.