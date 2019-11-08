Монахини Покровского монастыря ежедневно молятся о здоровье Заворотнюк

Москва, 8 ноября. Воспитанницы приюта Покровского монастыря и православной гимназии в Троице-Лыково посетили ледовое шоу «Аленький цветочек» по приглашению фигуристов Татьяны Навки и Петра Чернышева. Об этом говорится в записи, опубликованной в Instagram-аккаунте группы поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк в социальной сети Instagram.

В публикации отмечается, что монахини Покровского монастыря начали молиться о здоровье Заворотнюк.

«Хотим сказать огромное спасибо чудесным девочкам, а также всем монахиням Покровского ставропигиального женского монастыря за то, что все это время они ежедневно молятся о Насте! И низкий поклон матушке-настоятельнице, игуменье Феофании за внимание, за сердечность и доброту, за самые нужные и верные слова!» — говорится в записи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk) 7 Ноя 2019 в 1:26 PST

Ранее супруг Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, также выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Одна из коллег спортсмена рассказала, что Чернышеву нужно зарабатывать огромные деньги на спасение жены.

Как передает «Газета.Ru», средства от проведения 10 ноября в Москве ледового шоу «Аленький цветочек» будут переданы на лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, а также фондам, поддерживающим женщин, борющихся с онкологическими заболеваниями.

Напомним, у Анастасии Заворотнюк, по не подтвержденной ее семьей информации, обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Ни артистка, ни ее семья официально не комментировали слухи. Информация в СМИ, что у актрисы было диагностировано тяжелое заболевание, появилась на фоне исчезновения Заворотнюк с публичных мероприятий.