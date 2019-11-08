Контракт с «Нафтогазом» можно подписать после обнуления судебных претензий, заявил эксперт

Договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» может быть подписан только после полного обнуления судебных претензий, считает руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко предложил «Газпрому» заключить новый газовый контракт, несмотря на судебные споры между организациями.

«Наличие открытых споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа», — сообщается на странице Витренко в Facebook.

Украинский чиновник уточняет, что новый контракт будет заключаться не с «Нафтогазом», а с отдельным от него оператором газотранспортной системы. Это, в свою очередь, является следствием разделения компании и выполняет условия российской стороны «начать отношения по транзиту с чистого листа».

Однако он отметил, что «начало с чистого листа бумаги не означает, что старые листы бумаги исчезают», добавив, что старые иски должны рассматриваться судами.

По словам Александра Разуваева, судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом» являются преградой для нового контракта по газу. Неоднократно российские представители говорили, что какое-то деловое общение с Украиной возможно только после обнуления судебных претензий.

«При этом трубопроводы на подходе, а именно «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». К тому же «Газпром» имеет серьезные запасы ПХГ в Европе. За счет них он может покрывать определенное время поставки. «Газпром» также может покупать топливо на спотовом рынке. Также «Газпрому» все равно, с кем заключать договор на транзит газа, но это возможно только после того, как все судебные истории заканчиваются», — заявил Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, Москва может поднять вопрос о евробондах, по которым Украина должна отдать России около 3 млрд долларов. Эксперт напоминает, что в конце 2013 года президенты Владимир Путин и Виктор Янукович подписали соглашение о предоставлении кредита Украине на 15 млрд долларов.

«Из 15 были выпущены только три еврооблигации, а потом произошел государственный переворот. Украина уплатила купон, но сами бонды отказалась погашать. Сейчас в Лондоне идут суды. Украина должна платить, и при этом сумма для нее очень большая», — сообщил собеседник ФАН.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно отмечал, что для заключения нового контракта на транзит газа через Украину необходимо урегулировать все судебные споры между «Нафтогазом» и российской компанией. Кроме того, Миллер предложил украинской стороне «нулевой вариант», который предполагает прекращение и отзыв всех судебных исков.

Кроме этого, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что новые исковые требования украинской компании «Нафтогаз» к российскому «Газпрому» являются абсурдными. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что выдвижение Киевом исковых требований в арбитраже делает невозможным достижение договоренностей между Россией и Украиной по вопросу транзита газа.

Действующее соглашение Москвы и Киева на транзит газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. В ходе трехсторонней консультации России, Украины и Еврокомиссии в Брюсселе Москва предложила продлить контракт на имеющихся условиях на короткий срок.