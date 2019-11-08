Причиной смерти козла Тимура стало тяжелое ранение

Владивосток, 8 ноября. Умерший в Приморском сафари-парке козел Тимур, получивший известность после дружбы с амурским тигром Амуром, был тяжело болен после драки со своим знаменитым партнером.

О необычных взаимоотношениях животных стало известно в 2015 году. Тогда козла привели к знаменитому в Приморье представителю амурских тигров Амуру на съедение. Однако храбрый козел не дал себя в обиду и даже смог занять территорию в зоне обитания хищника. С того момента обитатели сафари-парка начали дружить и совершать совместные прогулки.

Как оказалось, во время одной из них Амур сбросил козла со склона, в ответ на это Тимур начал мстить, но силы в борьбе с тигром были неравны. Для Тимура схватка закончилась тяжелым ранением, кроме того, он заработал заражение раны.

На протяжении нескольких лет вылечить животное пытались в Москве, но лечение не стало спасительным, и 5 ноября сердце козла Тимура остановилось. Смерть наступила уже в Приморье, в том самом парке, где ранее получил ранение храбрый зверь.

За редкими отношениями двух представителей разных видов с 2015 года наблюдала вся страна. Животные прославили Приморье и свое место обитания — местный сафари-парк. За время дружной жизни они даже стали настоящим товарным знаком. Потому теперь для использования образов животных потребуется согласие правообладателя.

Скончавшегося Тимура кремировали, а его прах сохранили в специальной урне. Теперь дирекция парка планирует установить на его территории памятник «звездному» обитателю.