Захарова заявила, что журналисты иностранных СМИ довольно часто нарушают законы РФ

Москва, 8 ноября. Сотрудники иностранных СМИ довольно часто нарушают российское законодательство. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей.

Обращаясь к Захаровой, сотрудник ФАН напомнил о направленном в МИД письме руководителя «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрея Трошева, который потребовал наказать британское информагентство Reuters и его журналистку Марию Цветкову за незаконное вторжение в медцентр «СОГАЗ». Официальный представитель внешнеполитического ведомства, сообщила, что еще не читала письмо от Трошева, но пообещала уточнить, получили ли обращение в МИД. Также Захарова добавила, что случай с сотрудницей Reuters — это не первый подобный инцидент, касающийся журналистов иностранных СМИ.

«В целом, нарушений у иностранных журналистов бывает много. Это нарушения визового режима, миграционные нарушения или незаконное посещение мест с особым регламентом и целый ряд других вопросов, где явно иностранные журналисты не соблюдают российское законодательство или намеренно его нарушают», — подчеркнула Захарова.

Напомним, ранее журналистка Reuters незаконно проникла в петербургский медицинский центр «СОГАЗ». Она приставала к пациентам, а также делала фотографии и снимала помещения медцентра на видео. После этого руководство клиники заявило на Марию Цветкову в полицию, поскольку сотрудница иностранного информагентства нарушила санитарные нормы, помешала оказанию медицинской помощи, а также неправомерно получила доступ к врачебной тайне.

Инцидент привлек внимание Трошева, который в своем обращении к МИД РФ подчеркнул, что действия журналистки Reuters нарушили несколько статей российского уголовного кодекса. Ветеран спецназа назвал поведение Цветковой недостойным и призвал привлечь ее к ответственности, а также потребовал лишить агентство Reuters аккредитации.