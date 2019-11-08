Глава «Нафтогаза» не считает судебные споры с «Газпромом» преградой для нового контракта

Киев, 8 ноября. Руководство украинской государственной компании «Нафтогаз» считает, что наличие судебных споров с «Газпромом» не является преградой для заключения нового контракта на транзит газа через территорию Украины. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Наличие открытых споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

По его словам, новый контракт на транзит газа через территорию Украины будет заключаться не с «Нафтогазом», а с новым оператором украинской газотранспортной системы, который появиться в результате разделения государственной компании. Он также добавил, что «Нафтогаз» не намерен отказываться от судебных споров с «Газпромом», поэтому все иски будут рассматриваться судами.

Напомним, контракт на транзит газа из России в страны ЕС через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. В середине сентября в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров с участием представителей РФ, Украины и Европейской комиссии, в ходе которых обсуждались условия использования украинской газотранспортной системы после прекращения действия контракта.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно отмечал, что для заключения нового контракта на транзит газа через Украину необходимо урегулировать все судебные споры между «Нафтогазом» и российской компанией. Кроме того, Миллер предложил украинской стороне «нулевой вариант», который предполагает прекращение и отзыв всех судебных исков, передает URA.RU.