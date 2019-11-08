Эксперт призвал приравнять США и курдских боевиков в Сирии к ИГИЛ

Россия и Турция совместными усилиями добиваются мира в Сирии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политолог Владимир Карасев и кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Ежедневное патрулирование

Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации начали ежедневное патрулирование северных провинций Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом рассказал военный летчик Дмитрий Иванов.

По его словам, контроль проводится по нескольким маршрутам. Полеты совершают пары вертолетов на высоте 50-60 метров. Основная задача воздушного патруля — обеспечить безопасность и сопроводить колонны военной полиции. Вылеты были назначены ежедневно.

22 октября в Сочи прошла встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ее итогом стало подписание соглашения о приостановке операции Анкары «Источник мира» на севере Сирии против курдских вооруженных бандформирований и террористов организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Курдским боевикам отводилось 150 часов для того, чтобы они ушли вглубь Сирии на 30 километров.

Трамп любит нефть

По мнению Владимира Карасева, курдские радикалы, боевики «Исламского государства» и администрация США «находятся приблизительно на одном уровне интеллектуального развития». Именно такой вывод делает политолог, исходя из последних событий в Сирии.

«Трамп заявляет об окончании войны и выводе американской армии с территории Сирии. Кинутые звездно-полосатым барином, курдские подразделения получили по полной от Турции. При непосредственном участии России произошли важные договоренности по линии Сирия — Турция. Курдам дали возможность по сути выжить и начать выстраивать мирную жизнь. Но когда в голове отсутствуют извилины, о мире говорить не приходится. Трамп уже никуда не идет, потому что он любит нефть. Особенно сирийскую», — пояснил Владимир Карасев.

Эксперт обратил внимание, что на территории Сирии американцы выступили в очередной раз в качестве оккупантов. И кто им помогает? Отвечая на этот вопрос, политолог назвал курдских боевиков.

«Насколько нужно быть глупым, чтоб вновь поверить американцам? Прогнозирую, что сирийцы таки вынудят США уйти восвояси. А вот курдам уже никто не поможет и не поверит. Турция зачистит остатки курдских подразделений и будет права. По-хорошему, и США, и их курдских сподвижников пора ставить в один ряд с боевиками «Исламского государства». Мир устал от обезьян с гранатами в руках», — заключил Владимир Карасев.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что и Москва, и Анкара совместными усилиями добиваются мира в Сирии. Подписание совместного меморандума и обеспечение контроля сирийской границы, а также воздушного пространства вызывает раздражение у целого ряда участников конфликта. И в первую очередь одного из родителей «Исламского государства» — США.

«Им российско-турецкий союз не выгоден и даже враждебен. Верные американские сателлиты — курды уже вовсю готовят провокации на фоне российско-турецкого сближения. Одним из ключевых моментов выступает американо-курдский контроль над нефтяными месторождениями Сирии. Собственно говоря, нефть и заставила США вмешаться в конфликт, иначе бы ИГ1 отбивалось само. К чему приведет активизация курдов? Известно. Восток Турции ожидает череда терактов. И не стоит Эрдогану долго искать зачинщиков. Вашингтон уже провалил операцию «Гюлен». Теперь очередь курдов выполнять роль турецких радикалов», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее курдские боевики захватили часть территории Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством». В реальности же вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. При содействии курдских боевиков были созданы «спящие ячейки» террористической организации «Исламское государство», которые продолжали атаки в Сирии, в том числе и против отрядов правительственных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.