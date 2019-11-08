Эксперты обвинили курдских боевиков в нарушении договоренностей в Сирии

Ощущая поддержку Соединенных Штатов, курдские боевики отказываются выполнять взятые на себя обязательства. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Юрий Лямин.

«Стабилизация ситуации»

Соединенные Штаты констатируют стабилизацию обстановки на севере Сирийской Арабской Республики (САР) после заключения российско-турецкого меморандума и вывода курдских боевиков. Такое заявление сделал представитель комитета начальников штабов американских ВС контр-адмирал Уильям Берн.

По словам американского военного, ситуация в целом в регионе остается спокойной, несмотря на отдельные «мелкие стычки».

«В целом прекращение огня держится. Там были стычки, относительно мелкие стычки, но, судя по всему, все стороны прислушиваются к правилам», — отметил контр-адмирал.

22 октября в Сочи прошла встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ее итогом стало подписание соглашения о приостановке операции Анкары «Источник мира» на территории САР против курдских боевиков и террористов организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Курдским радикалам отводилось 150 часов, чтобы они ушли вглубь САР на 30 километров.

США прикрывают курдов

Как отметил Юрий Лямин, то, что в Вашингтоне снова поменяли свои планы и решили оставить войска в районах нефтяных месторождений на востоке Сирии, явно добавило уверенности руководству курдских вооруженных формирований.

«Первоначально они были в шоке от решения США вывести все войска из подконтрольных курдам районов, но сейчас они снова чувствуют определенную поддержку», — заметил Юрий Лямин.

По словам политолога Ивана Аркатова, за любым заявлением США всегда есть второе дно. Если рассматривать нынешнюю ситуацию на севере Сирии и заявления представителей Пентагона, то вывод напрашивается сам: США прикрывают действия курдских боевиков.

«Несоблюдение договоренностей со стороны курдов, постоянные их атаки при помощи ПТУРов. Если бы так «в целом» соблюдался режим прекращения огня с «относительно мелкими» столкновениями в отношении США, то рядом точно были бы минимум две авианосные группы, ракетные удары, авиация НАТО и вал информационного шума. И сейчас американцы прикрывают их, в прямом смысле выгораживают курдов и их действия на территории Сирии. При этом они продолжают нарушать выполнение договоренностей», — добавил Иван Аркатов.

Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин заметил, что в начале прошлого века курдские племена поддерживала сперва Британия в качестве определенного раздражающего фактора для Османской империи, затем — Соединенные Штаты.

«Эта тенденция сохранилась и сегодня, хотя США в этом регионе больше интересует нефть, нежели проблемы курдов. Тем не менее США оказывает определенную поддержку курдским военным формированиям с целью ослабления своих геополитических соперников в ближневосточном регионе», — заключил Владимир Головашин.

Ранее курдские боевики захватили часть территории САР под предлогом борьбы с «Исламским государством». В реальности же вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. При содействии курдских боевиков были созданы «спящие ячейки» террористической организации «Исламское государство», которые продолжали атаки в Сирии, в том числе и против отрядов правительственных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.